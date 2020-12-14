2020-12-14 09:09:35 Ermenistan köşeye sıkıştıran görüntüler
Azerbaycan ile girdiği savaşta tarihi hezimete uğrayıp Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilen Ermenistan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanmasının önünü açacak 11 olay daha belgelendi. İşgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki kayıpların hesaplanmasına ilişkin çalışmalar sürerken 50 milyar dolarlık da tazminat talebi gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü bölgede yaptığı çalışmalara ilişkin ilk raporunu paylaştı. Örgüt raporunda Ermenistan silahlı kuvvetlerinin balistik füzeler, güdümsüz topçu füzeleri ve büyük kalibreli top mermileri ile yerleşim yerlerini vurduğuna ilişkin 11 olayı belgeledi.