Ermenistan köşeye sıkıştıran görüntüler

53 SAVAŞ TANIĞI İLE GÖRÜŞÜLDÜ- İnsan Hakları İzleme Örgütü hazırladığı raporda saldırıların 53 tanığı ile kişisel görüşmelere ve 12 telefon görüşmesine de yer verdi. HRW ayrıca 17 saldırının 10'unun uydu görüntülerine, sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarına da baktı. Bu materyaller, saldırıların zamanını ve tarihini ve yıkımın boyutunu doğruladı. Diğer saldırılar ise ilerideki raporlarda detaylandırılacak. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, "Ermeni birlikleri şehirlerde ve köylerde defalarca güdümlü ve güdümsüz füzeler ve ağır toplar kullandılar. Altı haftalık savaş sırasında tekrarlanan bu saldırılar, sivillerin yaşamlarını ve evlerini yasadışı bir şekilde yok etti. Bu saldırılar tarafsız bir şekilde araştırılmalıdır.'' dedi.