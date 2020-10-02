2020-10-02 09:57:10 Ermenistan cephesinin görüntüleri ortaya çıktı
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası başlayan çatışmalar 6. gününde devam ediyor.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası başlayan çatışmalar 6. gününde devam ediyor.
Azerbaycan'ın başarılı harekatlarıyla Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, dünyadan kendisine destek arıyor.
Bu kapsamda terör örgütü PKK'dan da yardım isteyen Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarını ise sürdürüyor.
Azerbaycan'ın topraklarını korumak için düzenlediği harekatlarla Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kalıyor.
Harekatlar kapsamında işgal altında bölgelerde Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar imha edildi.
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...
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