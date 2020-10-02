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Dünya
23
Ermenistan cephesinin görüntüleri ortaya çıktı

2020-10-02 09:57:10
Ermenistan cephesinin görüntüleri ortaya çıktı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası başlayan çatışmalar 6. gününde devam ediyor.

#1
Foto - Azerbaycan'ın başarılı harekatlarıyla Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, dünyadan kendisine destek arıyor.

Azerbaycan'ın başarılı harekatlarıyla Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, dünyadan kendisine destek arıyor.

#2
Foto - Bu kapsamda terör örgütü PKK'dan da yardım isteyen Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarını ise sürdürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK'dan da yardım isteyen Ermenistan, sivillere yönelik saldırılarını ise sürdürüyor.

#3
Foto - Azerbaycan'ın topraklarını korumak için düzenlediği harekatlarla Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kalıyor.

Azerbaycan'ın topraklarını korumak için düzenlediği harekatlarla Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kalıyor.

#4
Foto - Harekatlar kapsamında işgal altında bölgelerde Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar imha edildi.

Harekatlar kapsamında işgal altında bölgelerde Ermenistan ordusuna ait askeri araçlar imha edildi.

#5
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#6
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#7
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#8
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#9
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#10
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#11
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#12
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#13
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#14
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#15
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#16
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#17
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#18
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#19
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#20
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#21
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

#22
Foto - İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

İşte Azerbaycan'ın operasyonuna damga vuran görüntüler...

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