Erken teşhis önemli! 20 yaşından sonra bu hususa dikkat edilmeli

“Check-up’ta kan ve idrar testleri ile şunlara bakılır: Genel bire kan sayımı yapılır; kansızlık olup olmadığına, vitaminlere bakılır, şeker, kolesterol, kan tuzları nasıl, böbrek karaciğer değerleri nasıl, belirgin bir kansızlık veya kan hücrelerinde bir sorun var mı, tiroid bezi nasıl çalışıyor, idrarında bir enfeksiyon, kanama var mı bakılır. Romatizmal değerler açısından bir sorun var mı; bulaşıcı bir hastalığı var mı bunlara bakılır. Karın, tiroid ultrasonu yapılarak karaciğer ve dalakta büyüme var mı buna bakılır. Tiroid bezinde düzensizlik veya nodül var mı yapılan testlerle bunlara bakılır. Bir kalp grafisi mutlaka çekilir, kardiyoloji hekimi tarafından muayene yapılır, Ekokardiyografisine bakılır, kalbin kasılma gücüne bakılır. Bunun yanı sıra bir akciğer filmi çekilir, kadın hastalarda buna ilave olarak; meme ultrasonu ve mamografi yapılır. Kanser taraması yapılır, kadınlarda meme, yumurtalık, kolon kanseri bakımından tarama testlerine bakılır, erkekler için; prostat, kalın bağırsak pankreas için kanser tarama testleri yapılır. Kadın doğumda; smear testi ve ultrason yapılır, erkek hastalar için de ek olarak ürolojik muayeneler yapılır."