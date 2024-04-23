2024-04-23 14:08:00 Erdoğan’la ilgili bomba “İran” iddiası! Gece yarısı toplantı yapıp bu flaş kararı aldı
Bülent Erandaç, şu ana kadar hiç ortaya çıkmayan bir bilgiyi köşesine taşıdı. Erandaç, İran'ın 13 Nisan'da İsrail topraklarına ilk kez İHA'larla saldırmasının gecesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın devletin güvenlik çekirdek kadrosu ile derinlikli bir gece toplantısı gerçekleştirdiğini, söz konusu toplantıda Türkiye hava savunması için stratejik hamlelere hız verilmesi kararı alındığını belirtti. Erandaç, Takvim gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: