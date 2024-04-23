Erdoğan’la ilgili bomba “İran” iddiası! Gece yarısı toplantı yapıp bu flaş kararı aldı

(…) Türkiye'nin hava sahasının korunması için en az 8 sistem olması gerektiği konuşuluyor. Türkiye'nin uçtan uca hava savunma katmanını tamamlaması için milli ve yerli kaynaklarda seferberlik başlatıldı. Hibrit hava savunma sistemi dediğimiz GÜRZ sistemimiz de mevcut. Bu sistemde de önemli aşamalar geçildi. HİSAR-A ve HİSAR-A+ sistemleri girdi. Hisar ve Siper füzeleri geliştirildi. Uçaklara karşı geliştirilen Hisar füzelerinin alçak irtifasında (Hisar-A) üretime başlanırken, orta irtifaya da (Hisar-O) ulaşıldı. Daha yüksek irtifadan gelecek uçaklara karşı kullanılacak olan uzun menzilli Hisar-U ile balistik füzelere karşı da etkili olacak Siper füzelerin envantere girme SÜRECİ ÖNE ÇEKİLDİ. Hisar ve Siper'in uzun menzillileri SİPER Blok-2 ve SİPER Blok-3 ardından envantere de girince daha iyi noktada olacağız. Faz-1 Aşama-2 faaliyetleri hızlandırıldı.