  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan resmen çileden çıktı! Böyle yüzsüzlük görülmedi! Utanmaktan söz eden şu utanmaza bakın hele

Ahmet Hakan, Erbakan’a o görüntüyü hatırlatıp rezil etti! Şimdi utanacak mısın Fatih Bey?

O gelişme herkesi şaşkına çevirmişti! Koç Holding’den flaş açıklama az önce geldi

Erdoğan’la ilgili bomba “İran” iddiası! Gece yarısı toplantı yapıp bu flaş kararı aldı

Turgut Özal'a sunulan “gizli” damgalı belge bakın nereden çıktı! Resmen şok olacaksınız

Altını olanlar dikkat! İslam Memiş son tahminini açıkladı: Gram altın 1000 lira birden değişecek

İHA'lar 100 bin kişiyi kısa sürede öldürdü! Dünya şokta

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Mustafa Keser çok sert tepki gösterdi! Gidip ense köklerine iki sille çekeyim

Bayraktar kardeşler, resmen kudurttu! Bu nasıl bir kepazeliktir Allah aşkına

Bahçeli, Mehmet Şimşek’e ateş püskürmüştü! ‘Yereller’ polemiğine Ahmet Hakan da dahil oldu! Olay sözler
Medya
4
Erdoğan’la ilgili bomba "İran" iddiası! Gece yarısı toplantı yapıp bu flaş kararı aldı

2024-04-23 14:08:00
Erdoğan’la ilgili bomba “İran” iddiası! Gece yarısı toplantı yapıp bu flaş kararı aldı

Bülent Erandaç, şu ana kadar hiç ortaya çıkmayan bir bilgiyi köşesine taşıdı. Erandaç, İran'ın 13 Nisan'da İsrail topraklarına ilk kez İHA'larla saldırmasının gecesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın devletin güvenlik çekirdek kadrosu ile derinlikli bir gece toplantısı gerçekleştirdiğini, söz konusu toplantıda Türkiye hava savunması için stratejik hamlelere hız verilmesi kararı alındığını belirtti. Erandaç, Takvim gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan’la ilgili bomba "İran" iddiası! Gece yarısı toplantı yapıp bu flaş kararı aldı

“İRAN İLE İSRAİL arasında öne çıkan İHA'LARLA yapılan saldırılar hava savunma alanında önemli dersler içeriyor. İran'ın 13 Nisan'da İsrail topraklarına ilk kez İHA'larla saldırmasının gecesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEVLET'in güvenlik çekirdek kadrosu ile derinlikli bir gece toplantısı gerçekleştirdi. Güvenlik Zirvesi'nde hem Türkiye'nin hava savunmasının artılarını ve eksiklerini hem de bölge ülkelerinin elindeki gücü değerlendirdi. VE TÜRKİYE HAVA SAVUNMASI İÇİN STRATEJİK HAMLELERE HIZ VERİLMESİ KARARI ALDI. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi aldığından bu yana uzun menzilli hava savunma sistemleri temin etmek ve yerli-milli imkanları geliştirmek için çaba içerisinde olduğu biliniyor. 

#2
Foto - Erdoğan’la ilgili bomba "İran" iddiası! Gece yarısı toplantı yapıp bu flaş kararı aldı

(…) Türkiye'nin hava sahasının korunması için en az 8 sistem olması gerektiği konuşuluyor. Türkiye'nin uçtan uca hava savunma katmanını tamamlaması için milli ve yerli kaynaklarda seferberlik başlatıldı. Hibrit hava savunma sistemi dediğimiz GÜRZ sistemimiz de mevcut. Bu sistemde de önemli aşamalar geçildi. HİSAR-A ve HİSAR-A+ sistemleri girdi. Hisar ve Siper füzeleri geliştirildi. Uçaklara karşı geliştirilen Hisar füzelerinin alçak irtifasında (Hisar-A) üretime başlanırken, orta irtifaya da (Hisar-O) ulaşıldı. Daha yüksek irtifadan gelecek uçaklara karşı kullanılacak olan uzun menzilli Hisar-U ile balistik füzelere karşı da etkili olacak Siper füzelerin envantere girme SÜRECİ ÖNE ÇEKİLDİ. Hisar ve Siper'in uzun menzillileri SİPER Blok-2 ve SİPER Blok-3 ardından envantere de girince daha iyi noktada olacağız. Faz-1 Aşama-2 faaliyetleri hızlandırıldı. 

#3
Foto - Erdoğan’la ilgili bomba "İran" iddiası! Gece yarısı toplantı yapıp bu flaş kararı aldı

Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek yerli ve milli savaş uçağı KAAN, 2028'de envantere girecek. Faz-3 olarak geliştirilmiş KAAN'lar seri üretim faaliyetleri 2030 olarak revize edildi. KAAN; 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar, 2 adet prototipin daha üretilmesi planlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet KAAN Blok-1 savaş uçağı, 2030'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. HÜRJET, HÜRKUŞ-B ve GÖKBEY platformları için bir dizi yeni kararlar alındı, öne çekişler revize edildi. AWACS'LAR Türkiye'nin envanterine Awacs erken uyarı uçakları bulunuyor. Awacs, 30 bin fit yüksekliğe çıktığında ordumuz 300 millik bir alanı görme kapasitesine sahip. Böyle bir imkana sahip olan Türkiye'nin eğitimli hava savunma filolarıyla birlikte hava savunması yapılmaktadır. SONUÇ: BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜÇ, KÜRESEL AKTÖRLÜK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR. BÜYÜK TÜRKİYE GELECEĞE YÜRÜRKEN ANAVATANMAVİ VATAN VE GÖKVATAN'DA (STRATEJİK HAVA GÜCÜ VE KALKANI) BİR BÜTÜN HALİNDE AZİZ MİLLETİMİZİ KORUMAYA KİLİTLENDİ.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe CHP’nin sinsi planını ifşa etti!
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe CHP’nin sinsi planını ifşa etti!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'lilerin yönettiği belediyelerdeki borç bat..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan efendi için başsağlığı mesajı
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Hasan efendi için başsağlığı mesajı

93 yaşında Hakk'a yürüyen İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik başsağlığı mesajı yayımladı...
Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Fiat Egea'dan bile daha ucuza geliyor!
Otomotiv

Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Fiat Egea'dan bile daha ucuza geliyor!

Renault Megane Mart ayında olduğu gibi Nisan ayında da güncellenen fiyat listesi ile tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. İşte Renau..
Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf
Gündem

Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, CHP'li eski belediye başkanının lüks makam aracını satışa çıkarmasıyla ilgili olarak düzenlediği..
Yiğitseniz bunu da eleştirin! AK Partili milletvekilinin tatilini eleştiren CHP'liler Defne Samyeli'nin çıplak Maldivler pozuna sözünüz yok mu?
Gündem

Yiğitseniz bunu da eleştirin! AK Partili milletvekilinin tatilini eleştiren CHP'liler Defne Samyeli'nin çıplak Maldivler pozuna sözünüz yok mu?

Lüks içinde yaşayan solcular, AK Parti içindeki münferit hadiseleri genelleme yaparak bir hakaret malzemesi olarak kullanıyor.
Kamuda yeni dönem! Başkan Erdoğan detayları paylaştı
Siyaset

Kamuda yeni dönem! Başkan Erdoğan detayları paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda tasarruf ve fahiş fiyata karşı alınacak önlemleri açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23