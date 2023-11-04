Erdoğan'ı devirmek imkânsız ama O ve ekibi durdurulmalı. “Hem de derhal!"

Hamas liderleri konuşmalarında sürekli olarak İsrail'i yok etme amaçlarını dile getirmekte, hatta 7 Ekim saldırılarını defalarca gerçekleştirerek İsrail'in kökünü kazıma, kadın ve çocukları ayrım gözetmeksizin öldürme olasılığından bahsedecek kadar ileri gitmektedirler. Gerçeğe bağlılıklarını ifade etmelerine rağmen Altun ve ekibi bu endişe verici tutumu ele almaktan dikkat çekici bir şekilde kaçınmaktadır. Erdoğan'ın geçmişteki en büyük handikaplarından biri söylemindeki antisemitik tonlar olmuştur. Ancak Altun, Erdoğan'ın söylemini antisemitik ifadelerden uzaklaştırarak tamamen İsrail karşıtı bir yörüngeye oturtmayı başardı. Altun her mesajında Türkiye'nin Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapma arzusunu dile getiriyor ancak hem açıklamaları hem de stratejisi terör örgütü Hamas yönünde ağır bir yanlılık gösteriyor." Altun'un liderliğindeki İletişim Başkanlığı'nın en önemli unsurunun geleneksel medya olduğu öne sürülen haberde Altun, stratejik bir hamleyle Türkiye'nin en büyük haber ağı Anadolu Ajansını, ülkenin birincil televizyon ağı TRT'yi ve bölgesel olarak takip edilen TRT Arapça ve TRT World kanallarını kendi kontrolünde kullanarak İsrail'i odak noktası olarak konumlandırdığı yönlendirdiği iddia ediliyor. Haberde, devlet medyası, Hamas ve terörizm lehine dezenformasyon ve propaganda yaymakla suçlanıyor.