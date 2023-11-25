Erdoğan’dan flaş hamle! Herkes ters köşe olacak

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14-28 Mayıs seçim zaferinin ardından yeni bir oyun planı oluşturduğunu belirtti. Erdoğan'ın seçim sonuçlarına dayalı olarak İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki belediyeleri yeniden kazanmayı ve yeni bir sivil anayasa yapmayı hedeflediğini aktaran Tayiz ayrıca, Erdoğan'ın uzun vadeli stratejisinin Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak konumlandırmak ve "Güçlü Büyük Türkiye" hedefini gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Tayiz, yazısında şunları kaydetti: