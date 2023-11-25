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Medya
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Erdoğan’dan flaş hamle! Herkes ters köşe olacak

2023-11-25 12:12:58
Erdoğan’dan flaş hamle! Herkes ters köşe olacak

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14-28 Mayıs seçim zaferinin ardından yeni bir oyun planı oluşturduğunu belirtti. Erdoğan'ın seçim sonuçlarına dayalı olarak İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki belediyeleri yeniden kazanmayı ve yeni bir sivil anayasa yapmayı hedeflediğini aktaran Tayiz ayrıca, Erdoğan'ın uzun vadeli stratejisinin Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak konumlandırmak ve "Güçlü Büyük Türkiye" hedefini gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Erdoğan’dan flaş hamle! Herkes ters köşe olacak

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs seçim zaferinin hemen ardından "yeni oyun planını" oluşturmaya başladı. Zafer konuşmasında iki hedef, temel hedefi işaret etti: Birincisi İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kaybedilen büyük şehir belediyelerinin tekrar kazanılması ve AK Parti'yi 2028'e taşıyacak büyük bir ivmelenme oluşturmak.

#2
Foto - Erdoğan’dan flaş hamle! Herkes ters köşe olacak

İkincisi ise yeni bir sivil anayasa için harekete geçilmesi. Erdoğan, yakın zamanda sivil anayasa yapma hedefine cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bazı değişiklikleri de ekledi. Ekonomi ve dış politikada da yaptığı önemli rota değişiklikleri de yeni dönemdeki hedefleriyle bağlantılı ve uyumlu. Erdoğan, Türkiye'yi küresel bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

#3
Foto - Erdoğan’dan flaş hamle! Herkes ters köşe olacak

Erdoğan'ın yeni dönemdeki kırmızı çizgileri ise şöyle: Hiçbir uluslararası güç, Türkiye'yi by-pass ederek bölgeye müdahale edemez. Türkiye'nin işbirliğine ihtiyaç duymayanlar Türkiye'yi karşısında bulmaya hazır olmalı. Türkiye, göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir bölgesel güçtür.

#4
Foto - Erdoğan’dan flaş hamle! Herkes ters köşe olacak

Ayrıca Türkiye, küresel meselelerde aktif bir oyuncu ve aktördür. Bu gerçeği geçen dönemde uluslararası sisteme kabul ettirmeyi başardı Erdoğan. Dağlık Karabağ ve Libya'daki zaferler, Suriye ve Irak'taki operasyonlar bu gerçeği yeterince gözler önüne seriyor. Erdoğan, uzun erimli düşünüyor. 2028 sonrasının oyunun planını şimdiden kuruyor. Bunun bir ucunda AK Parti'nin iktidar gücünü ve ömrünü artırmak var, diğer ucunda "Güçlü Büyük Türkiye" hedefi.

#5
Foto - Erdoğan’dan flaş hamle! Herkes ters köşe olacak

Erdoğan, büyük bir strateji oluşturma uzmanı. Muhalefetin bu gerçeği anlama kapasitesi bile yok. Bu yüzden hem Mart 2024 yerel seçimlerini hem de 2028 genel seçimlerini şimdiden kaybetmiş durumdalar.

#6
Foto - Erdoğan’dan flaş hamle! Herkes ters köşe olacak

Muhalefet aktörleri koltuk kavgasından, sen-ben çekişmesinden başını kaldırıp Erdoğan'ı ve onun kurduğu oyun planını çözemiyor bile. İçine düştükleri kuyudan ufku da göremiyorlar; küçük hesaplarla boğuştukları için büyük resmi ıskalıyorlar. Bu tablo, Türkiye'nin 2033'e kadar önünün açık olduğunu gösteriyor.”

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