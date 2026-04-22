Erdoğan’dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: "Türkiye tek güç haline geldi"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan'dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: "Türkiye tek güç haline geldi"

Antalya Diplomasi Forumu, 150’ye yakın ülkeden lider ve üst düzey temsilciyi bir araya getirerek Türkiye'nin küresel bir diplomasi merkezi haline geldiğini bir kez daha kanıtladı. Alman ve Amerikan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çatışan tarafları aynı zeminde buluşturabilen esnek diplomasi modelini hayranlıkla analiz ederken, Avrupa Birliği'nin bu dev zirvenin dışında kalması dikkat çekici bir eleştiri konusu oldu. Forumda küresel kalkınma ve güç krizleri ele alınırken, Batı dışındaki ülkelerin yoğun katılımı Ankara'nın çok yönlü dış politika stratejisinin uluslararası arenadaki başarısını teyit etti.

Foto - Erdoğan'dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: "Türkiye tek güç haline geldi"

Küresel siyasetteki belirsizliklerin derinleştiği bir dönemde gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu, bakanlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin yoğun katılımıyla sona erdi. Forum, Avrupa başta olmak üzere dünya basınında büyük ilgi gördü. Alman ve Amerikan medyası, Türkiye'nin farklı aktörlerle eş zamanlı yürüttüğü temas trafiğini ve küresel güç dengelerindeki değişimi mercek altına aldı.

Foto - Erdoğan'dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: "Türkiye tek güç haline geldi"

Türkiye, 150'ye yakın ülkeden lider ve üst düzey temsilciyi bir araya getirerek hem bölgesel hem de küresel etkisini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşen forumda, farklı bölgelerden ülkeler siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında ortak çözümler üretme arayışını ele aldı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel sistemin ciddi bir sınamadan geçtiğini belirterek, "Dünya sadece bir güç krizi değil, aynı zamanda bir kalkınma krizi yaşıyor" dedi.

Foto - Erdoğan'dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: "Türkiye tek güç haline geldi"

Uluslararası kurumların günümüz sorunlarına yanıt vermekte zorlandığını ifade eden Erdoğan, diplomasinin artık yalnızca çatışmaların değil, insanlığın geleceğinin de şekillendiği bir alan haline geldiğini söyledi. Alman Die Zeit gazetesi, forumda yaşanan gelişmeleri kapsamlı bir analizle ele aldı. Gazete, Türkiye'nin farklı taraflarla aynı anda diyalog kurabilen esnek bir diplomasi modeli geliştirdiğine vurgu yaptı. Analizde "Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesle konuşuyor; Ukraynalılarla ve Ruslarla, Ermenilerle ve Azerbaycanlılarla, İranlılarla ve Amerikalılarla" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin yıllar içinde dünyanın yarısına uzanan ince işlenmiş bir ilişki ağı ördüğü, çatışmalarda arabulucu, kriz anlarında ise yardımsever bir aktör olarak kendini konumlandırdığı belirtildi.

Foto - Erdoğan'dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: "Türkiye tek güç haline geldi"

Die Zeit, Avrupa Birliği'nin forumda sınırlı bir rol üstlendiğine de dikkat çekti. Büyük Avrupa ülkelerinden üst düzey katılımın gerçekleşmemesi eleştiri konusu oldu. Gazete, "Dünya Antalya'da geleceği tartışırken Almanya kapının dışında kaldı" değerlendirmesinde bulundu. Forum aracılığıyla Türkiye'nin geniş uluslararası ilişki ağını sergilediği, ancak Almanya'nın bu ağın parçası olamadığı vurgulandı. ABD basınından New York Times da forumu yakından takip etti. Gazete, Türkiye'nin diplomasiyi son derece etkin biçimde kullandığını yazdı ve ülkenin küresel sistemdeki artan rolüne dikkat çekti. Haberde, ABD'nin uluslararası sistemdeki konumunun doğrudan ana gündem başlıkları arasında yer almadığı not edildi. Katılımcılar, Washington'un son dönemde uluslararası kurumlara yönelik eleştirilerini ve dış politikadaki farklılaşmasını çeşitli panellerde tartıştı.

Foto - Erdoğan'dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: "Türkiye tek güç haline geldi"

New York Times ayrıca forumun Batı dışındaki ülkelerden gelen katılımcıların yoğunluğuyla öne çıktığını aktardı. Türkiye'nin farklı coğrafyalarla kurduğu ilişkilerin toplantı boyunca somut biçimde görünür hale geldiği ifade edildi. Bu tablo, Ankara'nın çok yönlü diplomasi stratejisinin uluslararası arenada karşılık bulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye'nin küresel diplomaside artan ağırlığını teyit eden bir platform olarak tarihe geçti. Hem Alman hem Amerikan basınının foruma gösterdiği ilgi, Ankara'nın uluslararası ilişkilerdeki stratejik konumunun güçlendiğini ortaya koydu. Avrupa'nın foruma mesafeli duruşu ise kıtanın diplomasi sahnesindeki etkinliğini sorgulatan önemli bir ayrıntı olarak kayıtlara girdi.

Foto - Erdoğan'dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: "Türkiye tek güç haline geldi"

Batı medyasında yer alan bir analizde, Antalya'da gerçekleşen bu geniş katılımlı buluşmanın, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de etkili bir diplomasi merkezi haline geldiğini gösterdiğine dikkat çekildi.

Foto - Erdoğan'dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: "Türkiye tek güç haline geldi"

Analize göre forum, farklı çıkar ve görüşlere sahip ülkelerin diyalog kurabildiği nadir platformlardan biri olarak öne çıkarken, Türkiye'nin çok taraflı diplomasi yaklaşımının güç kazandığına işaret ediyor. Asya ile Avrupa'yı Türkiye üzerinden bağlayan bu hat; daha kısa, güvenli ve ekonomik bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Analizde, küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkların bu koridorun önemini artırdığı ifade edildi.

Yorumlar

Asım keskin

Batının bu toplantının dışında kalması dünyanın hayirima olmuştur.

Mehmet emin temel

Güzel ülkem
