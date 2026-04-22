Erdoğan’dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: “Türkiye tek güç haline geldi”

Uluslararası kurumların günümüz sorunlarına yanıt vermekte zorlandığını ifade eden Erdoğan, diplomasinin artık yalnızca çatışmaların değil, insanlığın geleceğinin de şekillendiği bir alan haline geldiğini söyledi. Alman Die Zeit gazetesi, forumda yaşanan gelişmeleri kapsamlı bir analizle ele aldı. Gazete, Türkiye'nin farklı taraflarla aynı anda diyalog kurabilen esnek bir diplomasi modeli geliştirdiğine vurgu yaptı. Analizde "Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesle konuşuyor; Ukraynalılarla ve Ruslarla, Ermenilerle ve Azerbaycanlılarla, İranlılarla ve Amerikalılarla" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin yıllar içinde dünyanın yarısına uzanan ince işlenmiş bir ilişki ağı ördüğü, çatışmalarda arabulucu, kriz anlarında ise yardımsever bir aktör olarak kendini konumlandırdığı belirtildi.