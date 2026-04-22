Erdoğan’dan ezber bozan diplomasi zaferi! Batı basını şaşkın: “Türkiye tek güç haline geldi”
Antalya Diplomasi Forumu, 150’ye yakın ülkeden lider ve üst düzey temsilciyi bir araya getirerek Türkiye'nin küresel bir diplomasi merkezi haline geldiğini bir kez daha kanıtladı. Alman ve Amerikan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çatışan tarafları aynı zeminde buluşturabilen esnek diplomasi modelini hayranlıkla analiz ederken, Avrupa Birliği'nin bu dev zirvenin dışında kalması dikkat çekici bir eleştiri konusu oldu. Forumda küresel kalkınma ve güç krizleri ele alınırken, Batı dışındaki ülkelerin yoğun katılımı Ankara'nın çok yönlü dış politika stratejisinin uluslararası arenadaki başarısını teyit etti.