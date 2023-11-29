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Erdoğan’dan aday profili talimatı: O isimlerle vedalaşacağız

2023-11-29 09:57:57
Erdoğan’dan aday profili talimatı: O isimlerle vedalaşacağız

#1
Foto - Erdoğan’dan aday profili talimatı: O isimlerle vedalaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün toplanan MYK'nın ana gündem maddesi yerel seçimler oldu.

#2
Foto - Erdoğan’dan aday profili talimatı: O isimlerle vedalaşacağız

"MİLLETİN SEVDİĞİ VE SAYDIĞI ADAYLARI BELİRLEYELİM" Başkan Erdoğan, kurmaylarına aday profili konusunda talimat vererek, "Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyelim.

#3
Foto - Erdoğan’dan aday profili talimatı: O isimlerle vedalaşacağız

Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız.

#4
Foto - Erdoğan’dan aday profili talimatı: O isimlerle vedalaşacağız

Kırmadan, dökmeden, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız. Kendi içinizde kavga etmeyin. Süreci birlik beraberlik içinde yürütün. AK Parti'yle yolu kesişen herkesi davamıza sonuna kadar sahip çıkması için seferber edelim" dedi.

#5
Foto - Erdoğan’dan aday profili talimatı: O isimlerle vedalaşacağız

6 BİN 575 ADAY BAŞVURU YAPTI 9 Kasım'da başlayıp 2 Kasım'da sona eren aday adaylığı başvurularının ardından temayül yoklamalarını gerçekleştiren AK Parti'de bugüne kadar 6 bin 575 aday adayı başvuru yaptı.

#6
Foto - Erdoğan’dan aday profili talimatı: O isimlerle vedalaşacağız

AK Parti, önümüzdeki günlerde kesin aday listeleri için Başkan Erdoğan başkanlığında üst komisyon kuracak.

#7
Foto - Erdoğan’dan aday profili talimatı: O isimlerle vedalaşacağız

Başkan Erdoğan'ın aralık ayından itibaren il gezilerine başlayacağı, bunun için de bir planlama yapıldığı öğrenildi.

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