Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ZELENSKİ VE PUTİN'İ BİR ARAYA GETİRDİ Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve savaşınn sona eremesi için yoğun çaba sarf eden Türkiye, tarafları Antalya ve İstanbul'da iki kez bir araya getirmişdi. Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 16 kez telefonla, dört kez de yüz yüze görüştü. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 15 kez telefonda, bir kez de kuşatma altındaki Kiev’de yüz yüze görüştü. Antalya’da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen ilk müzakerenin ardından Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri, 29 Mart’ta İstanbul’da buluştu.