  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

2023-02-24 14:50:10
Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması için gösterdiği çabalar dolayısıyla 2023 Nobel Barış Ödülü için aday gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk için gösterdiği çaba dünya çapında takdir kazanırken 11 ülke Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Macaristan, Pakistan, Endonezya, Bangladeş, Cezayir, Umman, Mali, Gabon ve Nijer destek vermişti.

#1
Foto - Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ZELENSKİ VE PUTİN'İ BİR ARAYA GETİRDİ Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve savaşınn sona eremesi için yoğun çaba sarf eden Türkiye, tarafları Antalya ve İstanbul'da iki kez bir araya getirmişdi. Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile 16 kez telefonla, dört kez de yüz yüze görüştü. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 15 kez telefonda, bir kez de kuşatma altındaki Kiev’de yüz yüze görüştü. Antalya’da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen ilk müzakerenin ardından Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri, 29 Mart’ta İstanbul’da buluştu.

#2
Foto - Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

TAHIL KORİDORU İLE DÜNYAYI AÇLIKTAN KURTARDI 13 Temmuz’da Rusya’nın Ukrayna’yı istilası sebebiyle oluşan tahıl krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarının açılarak bir tahıl koridoru oluşturulması konusunu görüşmek üzere Türk, Ukraynalı, Rus ve BM heyetleri İstanbul’da bir araya geldi. 22 Temmuz’da Ukrayna limanlarının açılarak bir tahıl koridoru açılması anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından İstanbul, Dolmabahçe’de imzalandı. Koridor 29 Ekim’de Rusya tarafından tek taraflı kapatıldıysa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun gayretiyle 17 Kasım’da yeniden açıldı. 22 Eylül tarihinde 215 Ukraynalı askerin serbest bırakılmasını sağladı. Türkiye’nin açtığı kapıdan bu yana 2000’den fazla esir değiştirildi.

#3
Foto - Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ZELENSKİ, STOLTENBERG VE NAVALNİ DE ADAYLAR ARASINDA 2023 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen isimler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni gibi isimler yer alıyor.

#4
Foto - Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Dünyaca ünlü çevre gönüllüsü İsveçli Greta Thunberg ve Ugandalı Vanessa Nakate, İranlı kadın hakları savunucusu Masih Alinejad bu yılki diğer adaylar arasında. Bu yıl ödül için 10 Aralık’ta Norveç’in başkenti Oslo’da tören düzenlenecek. Ödül sahibi ayrıca 1 milyon dolarlık para mükafatı alacak. 305 ADAY VAR Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor, bu nedenle 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı. Nobel Barış Ödülü için her sene şaşırtıcı ve tartışmalı isimler da aday gösterilebiliyor. Hem Vladimir Putin hem de Donald Trump 2021'de aday gösterilmişti. 2022 Nobel Barış Ödülü'ne Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus insan hakları örgütü Memorial layık görüldü.

Dolar asılı kaldı, Euro ve altın çöktü
Ekonomi

Dolar asılı kaldı, Euro ve altın çöktü

ABD Merkez Bankası FED'in açıklamaları, TCMB'nin faiz kararı sonrasında haftanın son işlem gününde piyasalarda Dolar harici düşüş sürüyor.....
Katar Türkiye'ye yollama kararı aldı! Resmen geliyor
Gündem

Katar Türkiye'ye yollama kararı aldı! Resmen geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Bir taraftan da Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı, önü..
Zaniolo kalıcı değil! Flaş detay ortaya çıktı
Spor

Zaniolo kalıcı değil! Flaş detay ortaya çıktı

İngiltere ve İtalya’dan taliplerinin olduğu öğrenilen 23 yaşındaki futbolcu istediği gibi bir teklif alması halinde sezon sonu Premier Lig y..
Rusya ile ilgili müthiş iddia! Gündemi alt üst edecek açıklama...
Dünya

Rusya ile ilgili müthiş iddia! Gündemi alt üst edecek açıklama...

Moskova'nın stratejik müttefiki Çin 12 maddelik resmi bir belge yayınladı, ABD Pekin'e anında yanıt verdi. Alman Der Spiegel dergisinin yayı..
ABD'den
Ekonomi

ABD'den "yapma ya" dedirten uyarı

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC), kripto varlık piyasasındaki güvenlik aç..
Emin Pazarcı'dan Ekşi Sözlük yorumu: Medeni bir ülkede lağımlar açıktan akmaz
Gündem

Emin Pazarcı'dan Ekşi Sözlük yorumu: Medeni bir ülkede lağımlar açıktan akmaz

Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Ülke TV'de katıldığı "En Sıradışı" programında, İslami ve milli değerlerimize hakaret ede..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23