2023-02-24 14:50:10 Erdoğan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması için gösterdiği çabalar dolayısıyla 2023 Nobel Barış Ödülü için aday gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk için gösterdiği çaba dünya çapında takdir kazanırken 11 ülke Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Macaristan, Pakistan, Endonezya, Bangladeş, Cezayir, Umman, Mali, Gabon ve Nijer destek vermişti.