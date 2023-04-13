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Sağlık
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Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye dev bir komplekse daha kavuşuyor! Son durumu: Açılışına günler kaldı

2023-04-13 22:37:28
Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye dev bir komplekse daha kavuşuyor! Son durumu: Açılışına günler kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 hastaneden oluşan, toplam bin 218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi’nin cumartesi günü açılacağını duyurdu. Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün katıldığı televizyon programında açılacağını söylemişti. Kocaeli Şehir Hastanesi sağlık sisteminin gücüne güç katacak. Konuya ilişkin önemli mesajlar...

#1
Foto - Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye dev bir komplekse daha kavuşuyor! Son durumu: Açılışına günler kaldı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. 6 hastaneden oluşan, toplam bin 218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak" ifadelerine yer verdi.

#2
Foto - Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye dev bir komplekse daha kavuşuyor! Son durumu: Açılışına günler kaldı

"ŞEHİR HASTANELERİMİZİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, dün katıldığı bir televizyon programında Kocaeli Şehir Hastanesi'nin cumartesi günü açılacağını duyurdu.

#3
Foto - Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye dev bir komplekse daha kavuşuyor! Son durumu: Açılışına günler kaldı

İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin bulunmaması halinde Kovid-19 salgınında işlerin zor olabileceğini ifade eden Erdoğan, şu anda Türkiye'nin 19 ayrı yerinde şehir hastanesi olduğunu belirtti.

#4
Foto - Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye dev bir komplekse daha kavuşuyor! Son durumu: Açılışına günler kaldı

"Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız. Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." dedi.

#5
Foto - Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye dev bir komplekse daha kavuşuyor! Son durumu: Açılışına günler kaldı

Erdoğan, şehir hastanelerini yap-işlet-devret modeliyle yaptıklarına işaret ederek, ayrıca şehir hastanelerinin alt segmenti olan eğitim hastaneleri de olduğunu ifade etti.

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