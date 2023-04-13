2023-04-13 22:37:28 Erdoğan müjdeyi verdi! Türkiye dev bir komplekse daha kavuşuyor! Son durumu: Açılışına günler kaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 hastaneden oluşan, toplam bin 218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi’nin cumartesi günü açılacağını duyurdu. Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün katıldığı televizyon programında açılacağını söylemişti. Kocaeli Şehir Hastanesi sağlık sisteminin gücüne güç katacak. Konuya ilişkin önemli mesajlar...