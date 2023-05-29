Erdoğan kazandı, 83 yaşındaki nine koç kestirdi

Kılıçaslan ise seçimden önce Menşure nineyi ziyaret ettiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanması halinde koç keseceğini söylediğini belirterek, “Şimdi Menşure nine o kurbanı hazırlamış ve bizleri davet etti. Bu kurbanımızı Cumhurbaşkanımızın açık ara farkla kazanmış olmasından dolayı Menşure ninemiz adağını yerine getirecek. Bizde kendisine hem Cumhurbaşkanımızın selamı getirdik, hem de bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.