Erdoğan kazandı, 83 yaşındaki nine koç kestirdi

Seçim çalışmaları çerçevesinde Tandoğan köyüne giden milletvekili adayı Ahmet Kılıçaslan, Menşure nine ile karşılaştı. Burada ‘Erdoğan kazansın ben kurban keseceğim’ sözü veren Menşure nine, ikinci tur seçimlerinin ardından Ahmet Kılıçaslan’ı da davet ederek kurban kestirip köy halkına dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Menşure İğrek, "Çok şükür, Allah dualarımı kabul etti. Erdoğan kazandı. Bende söz verdiğim kurbanımı aldım. Milletvekili adayımız Ahmet Kılıçaslan’ı çağırdım. Birlikte kestik ve dağıttık. Çok mutluyum. Rabbime şükürler olsun ki Kılıçdaroğlu kazanamadı” dedi.