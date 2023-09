Erden Timur'dan flaş transfer itirafı! Dünya yıldızı Galatasaray'ın kapısından dönmüş... Bomba bir adım geldi:

"Türk Ligi'nin seviyesi arttı, bu sene daha da artacak. Bu sene için çok farklı çalışma yapacağız. Dayanışma ve konsantrasyon senesi. Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Dayanışma nedir? Her türlü şeye sahip çıkmaktır. Zorlukta bir arada olmaktır. Kurtuluş mücadelesi gibi görmek lazım. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Oyuncularımıza top kaybettiğinde tepki olmamalı. Yerli-yabancı ayrımı gibi yapıyoruz... Ne olursa olsun destek verelim. Şampiyon olacaksak, beraber olacağız. Bölünerek şampiyon olursak, olmayalım. Bir manifesto okumuştum, bunu tekrarlamam lazım. Konsantrasyonumuzun bozulması için neler yapılmaya başlandı. Ve daha da yapılacak. her şeye karşı uyanık olmamız lazım. Kötü ve etik dışı şeyler yapmayacağız. Yapana müsaade etmeyeceğiz." "Türk Ligi'nin seviyesi arttı, bu sene daha da artacak. Bu sene için çok farklı çalışma yapacağız. Dayanışma ve konsantrasyon senesi. Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Dayanışma nedir? Her türlü şeye sahip çıkmaktır. Zorlukta bir arada olmaktır. Kurtuluş mücadelesi gibi görmek lazım. Oyuncularımıza sahip çıkalım. Oyuncularımıza top kaybettiğinde tepki olmamalı. Yerli-yabancı ayrımı gibi yapıyoruz... Ne olursa olsun destek verelim. Şampiyon olacaksak, beraber olacağız. Bölünerek şampiyon olursak, olmayalım. Bir manifesto okumuştum, bunu tekrarlamam lazım. Konsantrasyonumuzun bozulması için neler yapılmaya başlandı. Ve daha da yapılacak. her şeye karşı uyanık olmamız lazım. Kötü ve etik dışı şeyler yapmayacağız. Yapana müsaade etmeyeceğiz."