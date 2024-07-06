EOS Defence Systems Ukrayna'da lazer silahı üretecek

Avustralya merkezli savunma sanayi üreticisi EOS Defence Systems’in küresel satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Mark Essig, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Dmytro Klimenkov ile yaptığı görüşmede sonrası atıacak adımları açıkladı. Klimenkov, “Ukrayna, savunma yeteneklerinin modernizasyonu ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesi konusunda aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Silah üreticileriyle doğrudan sözleşmelere geçiş, aracılara olan bağımlılığı azaltacak ve ülkenin savunma kabiliyetlerini artıracaktır. Biz de bu konuda aktif rol almak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.