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Teknoloji-Bilişim
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EOS Defence Systems Ukrayna'da lazer silahı üretecek

2024-07-06 03:52:27
EOS Defence Systems Ukrayna'da lazer silahı üretecek

Avustralya merkezli savunma sanayi üreticisi EOS Defence Systems Ukrayna’da silah üretimine başlamak için hazırlık yapıyor.

#1
Foto - EOS Defence Systems Ukrayna'da lazer silahı üretecek

Avustralya merkezli savunma sanayi üreticisi EOS Defence Systems’in küresel satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Mark Essig, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Dmytro Klimenkov ile yaptığı görüşmede sonrası atıacak adımları açıkladı. Klimenkov, “Ukrayna, savunma yeteneklerinin modernizasyonu ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesi konusunda aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Silah üreticileriyle doğrudan sözleşmelere geçiş, aracılara olan bağımlılığı azaltacak ve ülkenin savunma kabiliyetlerini artıracaktır. Biz de bu konuda aktif rol almak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

#2
Foto - EOS Defence Systems Ukrayna'da lazer silahı üretecek

Avustralya merkezli savunma firması lazer silahları, zırhlı araç koruma sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip

#3
Foto - EOS Defence Systems Ukrayna'da lazer silahı üretecek

EOS Defence Systems tarafından üretilen Slinger top sistemi geçen yıl ABD’nin Ukrayna’ya yönelik güvenlik yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna’ya gönderilmişti.

#4
Foto - EOS Defence Systems Ukrayna'da lazer silahı üretecek

Alman hükümetinin de EOS Defence Systems’den, Ukrayna’da konuşlandırılan IRIS-T hava savunma sistemlerini korumak için karşı-drone sistemini satın aldığı bildirildi.

#5
Foto - EOS Defence Systems Ukrayna'da lazer silahı üretecek

Radar ve 30mm Bushmaster M230LF otomatik topa sahip olan sistem, yakınlık fünyesi, yüksek patlayıcı veya zırh delici mühimmat ile 800 metre menzile sahip.

#6
Foto - EOS Defence Systems Ukrayna'da lazer silahı üretecek

Üretim sürecinin nasıl başlayacağına dair detayların konuşulduğu belirtildi. Kaynak: M5

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