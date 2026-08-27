Emekli albay 'O kadar silah gördüm böylesini görmedim' dedi ve Türkiye'nin derinlerdeki canavarını açıkladı
Emekli albay Eray Güçlüer, katıldığı bir yayında Türkiye’nin ilk milli denizaltı projesi MİLDEN için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Emekli albay Eray Güçlüer, katıldığı bir yayında Türkiye’nin ilk milli denizaltı projesi MİLDEN için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TVNET'te ekranlara gelen Konuşmak Lazım programında değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçlüer, derinliklerdeki yeni gücümüz MİLDEN'i anlattı.
Böyle bir silah ve tasarımı daha önce görmediğini belirten emekli albay Eray Güçlüer, MİLDEN'in ordu envanterine gireceği tarihi de açıkladı.
İşte Güçlüer'in MİLDEN'le ilgili yaptığı açıklamalar...
Bu gemi 80 metre ve 2700 ton büyüklüğünde. Biz daha önce ilk Almanlardan denizaltı aldık. Sonra İngiliz ve Amerikalılardan almışız. Sonra biz ABD'den aldığımız gemileri milli hale getirmişiz.
. Denizlerin sessiz ve ölümcül hayaletleri bu denizaltılar. MİLDEN'in içinde çok sayıda personel var. Gezgin ve Atmaca füzelerini biz denizaltından kullanabileceğiz. Gezgin'in menzili mesela 1600 kilometre. Antalya'dan mesela Libya'daki bir hedefi vurabiliriz. MİLDEM'in motoru yerli olarak yapıldı.
Türk hühendisler yapımını gerçekleştirdi. MİLDEN'in menzili için ABD'ye gidip gelebiliyor' örneği verildi.Görev süresi 2 ay olarak belirtiliyor. Hiç çıkmadan 15 gün suyun altında kalabiliyor. Müthiş bir teknoloji bu. Denizin 400 metre altında bulunabiliyor. Donanmamızı saygıyla selamlıyorum. Gurur duyulacak müthiş bir proje. 2028'de donanmamızda göreceğiz, hepimize hayırlı olsun.
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