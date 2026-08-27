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Emekli albay 'O kadar silah gördüm böylesini görmedim' dedi ve Türkiye'nin derinlerdeki canavarını açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Emekli albay 'O kadar silah gördüm böylesini görmedim' dedi ve Türkiye'nin derinlerdeki canavarını açıkladı

Emekli albay Eray Güçlüer, katıldığı bir yayında Türkiye’nin ilk milli denizaltı projesi MİLDEN için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Foto - Emekli albay 'O kadar silah gördüm böylesini görmedim' dedi ve Türkiye'nin derinlerdeki canavarını açıkladı

TVNET'te ekranlara gelen Konuşmak Lazım programında değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçlüer, derinliklerdeki yeni gücümüz MİLDEN'i anlattı.

#2
Foto - Emekli albay 'O kadar silah gördüm böylesini görmedim' dedi ve Türkiye'nin derinlerdeki canavarını açıkladı

Böyle bir silah ve tasarımı daha önce görmediğini belirten emekli albay Eray Güçlüer, MİLDEN'in ordu envanterine gireceği tarihi de açıkladı.

#3
Foto - Emekli albay 'O kadar silah gördüm böylesini görmedim' dedi ve Türkiye'nin derinlerdeki canavarını açıkladı

İşte Güçlüer'in MİLDEN'le ilgili yaptığı açıklamalar...

#4
Foto - Emekli albay 'O kadar silah gördüm böylesini görmedim' dedi ve Türkiye'nin derinlerdeki canavarını açıkladı

Bu gemi 80 metre ve 2700 ton büyüklüğünde. Biz daha önce ilk Almanlardan denizaltı aldık. Sonra İngiliz ve Amerikalılardan almışız. Sonra biz ABD'den aldığımız gemileri milli hale getirmişiz.

#5
Foto - Emekli albay 'O kadar silah gördüm böylesini görmedim' dedi ve Türkiye'nin derinlerdeki canavarını açıkladı

. Denizlerin sessiz ve ölümcül hayaletleri bu denizaltılar. MİLDEN'in içinde çok sayıda personel var. Gezgin ve Atmaca füzelerini biz denizaltından kullanabileceğiz. Gezgin'in menzili mesela 1600 kilometre. Antalya'dan mesela Libya'daki bir hedefi vurabiliriz. MİLDEM'in motoru yerli olarak yapıldı.

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Foto - Emekli albay 'O kadar silah gördüm böylesini görmedim' dedi ve Türkiye'nin derinlerdeki canavarını açıkladı

Türk hühendisler yapımını gerçekleştirdi. MİLDEN'in menzili için ABD'ye gidip gelebiliyor' örneği verildi.Görev süresi 2 ay olarak belirtiliyor. Hiç çıkmadan 15 gün suyun altında kalabiliyor. Müthiş bir teknoloji bu. Denizin 400 metre altında bulunabiliyor. Donanmamızı saygıyla selamlıyorum. Gurur duyulacak müthiş bir proje. 2028'de donanmamızda göreceğiz, hepimize hayırlı olsun.

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Yorumlar

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Haklısınız

Kul

Uluorta bu silahlarinizdan bahsetmek pek hoş değil.ozellikle bu albay çok tiyo veriyor.gerek yok.
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