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Envantere girdi! Bütün dünya takipte

2023-05-12 23:50:05
Envantere girdi! Bütün dünya takipte

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve pilot test eğitimlerini aşamasını başarıyla tamamlayan ''105 mm Boran Obüsü" Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi.

#1
Foto - Envantere girdi! Bütün dünya takipte

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve pilot test eğitimlerini aşamasını başarıyla tamamlayan "105 mm Boran Obüsü" Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, "Boran Obüsümüz klasik tip ve eski nesil sistemlerinin yerini alarak ordumuza büyük bir hareket yeteneği ve etkili ateş desteği sağlayacak. 5 adet mürettebat ile hedefe dakikada 6 atım yapabilmektedir" dedi.

#2
Foto - Envantere girdi! Bütün dünya takipte

Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen Boran Projesi'nin ana yüklenicisi MKE AŞ olurken, çözüm ortağı Aselsan oldu. Teslimat dün gerçekleştirildi. İlk etapta 7 adet Boran Obüsü'nün TSK/SSB tarafından teslim alındığını söyleyen Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, Hafif Çekili Obüs Boran hakkında bilgi verdi. "105 mm Boran Obüsü" 2022'de deneme maksatlı verilmişti. Proje başlangıcında tamamen MKE mühendisleri tarafından gerçekleştirilen tasarım çalışmaları, dünyadaki benzer ürünlerin incelenmesi, kavramsal tasarım, ön tasarım çalışmaları, katı model ve mühendislik analizleri ile yapılan alt sistem ve sistem seviyesinde prototiplerin üretiminin başarıyla tamamlandığını ifade eden İlhami Keleş, "Tamamen yerli ve milli kabiliyetler ile üretilen bu çapta bir silah sistemi, uluslararası standartlarda belirtilen 25 adet testten oluşan tasarım doğrulama, ürün ve üretim hattı kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti ve 2 adet prototip ve 7 adet pilot kafile Boran Obüsü'nün kabulü TSK/SSB tarafından gerçekleştirildi" dedi.

#3
Foto - Envantere girdi! Bütün dünya takipte

Boran Hafif Çekili Obüs sistemi geliştirilmesindeki amaca değinen Keleş, "Proje ile hava hücum harekatı icra edecek olan komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacını karşılamak üzere; havadan taşınabilir, modern komuta ve atış kontrol sistemine sahip, kendi konum ve istikametini kendisi belirleyerek kısa sürede atış görevine hazır hale getirilebilen, azami 17 km mesafeyi etki altına alabilecek Obüs sisteminin yerli ve milli imkanlarla üretilerek envantere alınması hedeflenmiştir. Boran Obüsümüz klasik tip ve eski nesil sistemlerinin yerini alarak ordumuza büyük bir hareket yeteneği ve etkili ateş desteği sağlayacak" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Envantere girdi! Bütün dünya takipte

Geçmişte Boran Hafif Çekili Obüs yerine envanterimizde ithal menşeili obüslerin kullanıldığının altını çizen Keleş, ithal obüslerin 2.300 kilogram ile daha ağır olduklarını dile getirdi. Boran'ın 1.780 kilogram olduğunu söyleyen Keleş, bu anlamda en büyük avantajının hem yerlileşmesi hem de daha hafif hale gelmesi olduğunu belirtti. Obüs sisteminin teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütçesini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)'nın karşıladığı 'Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs Sistemi'nin alıcı kurumu Kara Kuvvetleri Komutanlığıdır. Boran Hafif Çekili Obüsleri; Sikorsky S-70 genel maksat helikopteri ile harici yük, Chinook CH-47 helikopteri ile de hem harici hem dahili yük olarak taşınabilmektedir. Atış kontrol sistemleri vasıtası ile klasik mevzilenme prosedürlerine ihtiyaç olmadan atış komutu hesaplama ve hedefe yönelme sağlayabilir. -32/+44 C çevre şartlarında aralıksız 8 saat süresince her türlü atış görevini gerçekleştirebilmektedir. 5 adet mürettebat ile hedefe dakikada 6 atım yapabilmektedir" diye konuştu.

#5
Foto - Envantere girdi! Bütün dünya takipte

Üretime devam edileceğinin bilgisini paylaşan Keleş, "7 adet pilot Obüsün atış testleri başarıyla tamamlanarak kullanıcı eğitimlerinin de gerçekleştirilmesi ile 2022 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine başarıyla girdi. Projede; Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen 114 adet yeni Boran Obüsü seri üretim sözleşmesi de SSB ile bu yıl imzalandı" dedi. Obüsler için ihracatın başladığı müjdesini de ileten Keleş, sözlerini şöyle noktaladı: "Bunların yanı sıra; Boran Obüsünün 2 ülkeye ihracatı gerçekleştirilmiş, 5 ülke ile de ihracat görüşmeleri devam etmektedir."

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