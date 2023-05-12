Envantere girdi! Bütün dünya takipte

Geçmişte Boran Hafif Çekili Obüs yerine envanterimizde ithal menşeili obüslerin kullanıldığının altını çizen Keleş, ithal obüslerin 2.300 kilogram ile daha ağır olduklarını dile getirdi. Boran'ın 1.780 kilogram olduğunu söyleyen Keleş, bu anlamda en büyük avantajının hem yerlileşmesi hem de daha hafif hale gelmesi olduğunu belirtti. Obüs sisteminin teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütçesini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)'nın karşıladığı 'Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs Sistemi'nin alıcı kurumu Kara Kuvvetleri Komutanlığıdır. Boran Hafif Çekili Obüsleri; Sikorsky S-70 genel maksat helikopteri ile harici yük, Chinook CH-47 helikopteri ile de hem harici hem dahili yük olarak taşınabilmektedir. Atış kontrol sistemleri vasıtası ile klasik mevzilenme prosedürlerine ihtiyaç olmadan atış komutu hesaplama ve hedefe yönelme sağlayabilir. -32/+44 C çevre şartlarında aralıksız 8 saat süresince her türlü atış görevini gerçekleştirebilmektedir. 5 adet mürettebat ile hedefe dakikada 6 atım yapabilmektedir" diye konuştu.