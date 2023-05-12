Envantere girdi! Bütün dünya takipte

Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen Boran Projesi'nin ana yüklenicisi MKE AŞ olurken, çözüm ortağı Aselsan oldu. Teslimat dün gerçekleştirildi. İlk etapta 7 adet Boran Obüsü'nün TSK/SSB tarafından teslim alındığını söyleyen Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş, Hafif Çekili Obüs Boran hakkında bilgi verdi. "105 mm Boran Obüsü" 2022'de deneme maksatlı verilmişti. Proje başlangıcında tamamen MKE mühendisleri tarafından gerçekleştirilen tasarım çalışmaları, dünyadaki benzer ürünlerin incelenmesi, kavramsal tasarım, ön tasarım çalışmaları, katı model ve mühendislik analizleri ile yapılan alt sistem ve sistem seviyesinde prototiplerin üretiminin başarıyla tamamlandığını ifade eden İlhami Keleş, "Tamamen yerli ve milli kabiliyetler ile üretilen bu çapta bir silah sistemi, uluslararası standartlarda belirtilen 25 adet testten oluşan tasarım doğrulama, ürün ve üretim hattı kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti ve 2 adet prototip ve 7 adet pilot kafile Boran Obüsü'nün kabulü TSK/SSB tarafından gerçekleştirildi" dedi.