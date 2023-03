Enkazdan çıkarılana su verilir mi? Bu hata ölüme sebep oluyor

Protein kısıtlaması yaparken enkazdan çıkarılan yaralılar, karbonhidrattan yoğun besinlerle beslenmeleri gerektiğini ifade eden Diyetisyen Alyamaç, şöyle konuştu: "Fakat bu tercih nişasta olmalıdır. Nişastalı muhallebiler, kurabiyeler veya nişastadan yapılmış her türlü tatlı olabilir. Fakat depremzedeye tuz, yağ ve protein bakımından zengin olan hiçbir besini vermemeliyiz. Bu süreç çok takipli ilerletilmelidir, 2 veya 3 gün takibi yapılarak yol izlenmeli, sonrasında farklı değişiklikler yapılabilir. Öte yandan enkaz bölgesinde müdahalesi yapılan yaralıya tatlı ve bisküvi takviyesi yapılabilir. Bu süreçte maalesef çok fazla seçeneğimiz bulunmamaktadır. Çok fazla ürün verilip de hastamızın tüketim yapmasını sağlamamalıyız. Kısıtlamalarımız çok yüksek oluyor." Her türlü besin kısıtlamaları olacağını aktaran Alyamaç, "Deprem bölgesinde enkazdan çıkarılmış kişilere yardım yapıldığında kuru baklagil, bezelye, ıspanak ve meyvenin verilmesi yasaktır. Potasyum bakımından zengin olan her şey yasaktır. Bu süreçte potasyumu düşük, nişastayı yüksek tutuyoruz. Crash sendromunu anlamamız için dokuda zedelenmeyle anlayabiliriz. Bu daha çok biyokimya testleriyle netleşen bir olay fakat bu imkan yoksa doku zedelenme, hareketsizlik ile ezilme sendromunun gerçekleştiğini anlayabiliriz” ifadelerinde bulundu.