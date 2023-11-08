2023-11-08 09:54:50 Enkaz alanı ekmek teknesi oldu
Hatay'da yaşayan bir kadın, enkaz alanını üretim alanına çevirdi.
Hatay'da yaşayan bir kadın, enkaz alanını üretim alanına çevirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da yaralar sarılıyor. Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi 62 yaşındaki Müfide Yılmaz, yaklaşık 40 yıldır yöresel ürünler üretiyor.
Asrın felaketinin ardından hayata dair umudunu yitirmeyen Yılmaz, enkaza dönen memleketinde ümitlerini yeniden yeşertti.
Yılmaz, iş yerinin yanında bulunan binaların yıkılmasıyla ortaya çıkan enkaz alanlarına ocak kurarak yeniden üretime başladı. Hayata tutunma azmiyle takdir toplayan kadın, işini zevkle yaptığını söyledi.
Evlatlarını ürettiği yöresel ürünlerle okuttuğunu ifade eden Yılmaz, "20 yaşından beri yöresel ürünler yapıyorum, 4 çocuk annesiyim onları büyütüp okuttum. Şimdi kendi geçimim için çalışıyorum.
Depremden sonra çok stresliydim içimiz acıdı ve dağıldık daha sonra karar verdim işime dönmem gerektiğini ve sıkıntımı bu şekilde atlatabilirim diye düşündüm. Yöresel ürünleri büyük bir keyifle yapıyorum, yaparken stresim azalıyor.
20 yaşlarında daha yeni evlenmiştim ve kendi evimde üretime başladım iş yerim yoktu. Daha sonra kendime dedim neden iş yeri kurmayım sonradan iş yeri kurmaya çalıştım ve şu an büyük bir zevkle ürünlerimi yapıyorum" dedi.
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