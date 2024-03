Aynı isim cezaevinden bir gün sonra tekrar arayarak "Seni bir Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu? Bu Barışların kardeşi, ben dedim ki bak Kasım'a kadar bekleyin bir ateşkes yapın. Tamam bak şöyle senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun. Baba benim derdim o tamam mı, namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Hani derdim ne biliyor musun? Senin vücuduna ok dönmesin üç dakika beş dakika konuş Kasım'a kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammet var, Yıldıray var, Koray var, bunlar direkt o İtalya'dakii Barış ile şey hatta ben" dedi. 'Barış' denilen isim ise Daltonların lideri Barış Boyun'du.