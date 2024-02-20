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Ekonomi
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Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

2024-02-20 13:16:32
Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan enflasyonla mücadele çağırısı çerçevesinde indirim kampanyasına Kastamonu simidi de katıldı.

#1
Foto - Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

812 çeşit yemeğiyle gastronomi alanının en önemli kentlerinin başında gelen Kastamonu, yöresel ürünlerine ve lezzetlerine aldığı coğrafi işaret belgesinin yanı sıra enflasyonla mücadele çerçevesinde indirimde yapmaya başladı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan enflasyonla mücadele çağırısına Kastamonu’da katıldı. Kastamonu Valiliği koordinesinde Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde yaklaşık 400 yıllık bir tarihe sahip olan ve 2019 yılında Kastamonu simidi diğer adıyla kazan simidi olarak coğrafi işaret belgesi alan Kastamonu simidine indirim yapıldı.

#2
Foto - Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

Enflasyonla mücadele çerçevesinde Kastamonu’da simit üreticiliği yapan Yiğit Unlu Mamulleri, şu anda 7,5 liradan satılan Kastamonu simidine yüzde 50 indirim yaparak 5 liradan satışına başladı.

#3
Foto - Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

Kastamonu simidinin 5 liradan satışını yapan fırının önünde uzun kuyruklar oluşurken, günlük 25 bin civarında üretimi yapılan simide vatandaşların ilgisi yoğun oluyor.

#4
Foto - Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

Kastamonu bölgesinde günlük 30 bin adet simit çıktığı günlerin olduğunu söyleyen fırın işletmecisi ve simit ustası Ali İhsan Dikel, “Hem imalatçıyım hem de simit ustasıyım. Yıllardan beri bu işin içerisindeyiz. Halk dilindi kel simit olarak bilinen Kastamonu simidi, diğer illerde de benzer şekilde yapılsa da bizlerin yaptığı şekli ile farklıdır. Coğrafi işaret alan Kastamonu simidi, herkes tarafından biliniyor ve lezzetlidir. Kastamonu’da simit üretimi yapan çok sayıda fırın bulunmaktadır. Toplamda günlük 20 bin, 25 bin hatta bazen 30 bin adet simit dahi çıkarttığımız günler oluyor. Vatandaşlar Kastamonu simidini daha çok tercih ediyor. İl dışından gelen misafirlerimizde Kastamonu simidini tercih ediyor. Bizler, Kastamonu simidini üzüm ya da elma pekmezinde yapıyoruz. Bu yüzden simidin dış kısmı çıtır çıtır oluyor. Vatandaşlarda tercih ediyor. Bu şeklide yaptığımız içinde simidimiz lezzetlidir” dedi.

#5
Foto - Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

Şu anda Türkiye’de enflasyonun yüksek olduğunu belirten Dikel, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla mücadele çağırısı yaptı. Bizlerde dar bütçeli vatandaşlarımızda rahat etsin, onlarda alabilsin diye simide indirim yaptık. Bizlerde destek olmak amacıyla fiyatlarımızı indirdik. Herkesin de simit yemesini istiyoruz, herkes alabilsin Kastamonu simidini. Bizlerde bu sebeplerden ötürü sade simidi 5 liradan, susamlı simidi 7,5 liradan yüzde 50 indirim yaparak satışını yapıyoruz. Normalde Kastamonu’da simit susamsız olanı 7,5 liradan, susamlı olanı da 10 liradan satılıyor” diye konuştu.

#6
Foto - Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

Dedesinin Kastamonu simidi yaptığını ve sattığını anlatan fırın işletmecisi Faruk Dikel ise, “Bizler atamızdan bugüne gelene kadar simit yapıyoruz. Ben ve babam bir süre simit yapmadık. Fakat benim çocuklarımız atalarımızın mesleğini devam ettirmek istiyoruz dediler. Kastamonu’nun simgesi olan simidi yüzde 50 indirim yaparak enflasyonla mücadele çerçevesinde mücadele ederek satacağız dediler. Bende çocuklarımı destekliyorum, şu anda Kastamonu simidini 5 liradan satıyoruz, yüzde 50 indirim yaptık. Herkes simit yesin istiyoruz. Vatandaşımız gelip fırınımızdan Kastamonu simidini 5 liradan alarak hem yesin istiyoruz hem Kastamonu’ya gelen misafirlerimiz yesin istiyoruz. Çünkü il dışından gelen misafirlerimiz bir simit değil 20 tane simit birden alıyor. 20 simidin normal fiyatı 150 lira oluyor, bizler ise yaptığımız indirim sebebiyle 100 liradan satıyoruz. 50 lira vatandaşımızın cebinde kalıyor. İlimize gelen herkes şehrimizden ayrılırken İstanbul’a, Ankara’ya Kastamonu simidi getirebilsin istiyoruz” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

Simit ustası Ümit Öztürk de, “Kastamonu simidi üretiminde çalışıyorum. Birçok ilde simit yapımı var ama Kastamonu simidi diğer illerdeki simitlere benzemez. Bizim simidin özelliği sıcak pekmezde pişmesidir. Mayasını da pekmeze göre ayarlıyoruz. Kastamonu simidini üzüm pekmezine bastırıyoruz. Simit, sıcak pekmezde pişiyor, fırında da çıtır hale geliyor, kızarmış bir şekilde fırından çıkıyor”

#8
Foto - Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

İnebolu’dan Kastamonu’ya ziyarete geldiğini söyleyen Mehmet Bal ise, “Dedeleri hakiki simit ustasıydı. Ama şimdi çocukları kendilerini geliştirdiler, dedelerinin hatırasını yürütmeye çalışıyorlar. Her gelişimde simidi ben bu fırından alıyorum 5 liraya, burası hakikaten ucuzluk pazarı. Dedelerinin mesleğini yürüttükleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kastamonu simidi, diğer yörelerden farklı olarak böreklik un ile mayalanıp yoğrulduktan sonra hamur, simit halkası haline getiriliyor ve 10 dakika dinlendiriliyor. Bu hamur, daha sonra içinde elma pekmezi şurubunun kaynadığı kazanda suda haşlanıyor. Ardından fırınlanarak simit hazır hale getiriliyor. Kazan simidi olarak da adlandırılan Kastamonu simidinde çoğu yörelerde olduğu gibi susam kullanılmıyor. Orta Asya’dan Kastamonu’ya gelen simit, buradan da İstanbul’a Kastamonulu simit ustaları tarafından taşınmıştır. Kastamonu simidi, eşsiz lezzetiyle Osmanlı padişahlarının da sofralarını süslemiştir. Elma pekmezi şurubuyla pişirilen Kastamonu simidi, yapılışından kaynaklı özelliğiyle 3 gün bayatlamadan saklanabiliyor. Bayatlayan simitler de israf edilmeyip Kastamonu’nun bir başka yöresel lezzeti olan tiride dönüştürülüyor. Kentte her gün yaklaşık 25 bin adet üretilen Kastamonu simidi, her hafta sonu İstanbul’a semt pazarlarına da gönderiliyor.

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