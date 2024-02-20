Enflasyonla mücadele çağırısına katıldılar! Bu simit yüzde 50 indirimli satılıyor

Kastamonu bölgesinde günlük 30 bin adet simit çıktığı günlerin olduğunu söyleyen fırın işletmecisi ve simit ustası Ali İhsan Dikel, “Hem imalatçıyım hem de simit ustasıyım. Yıllardan beri bu işin içerisindeyiz. Halk dilindi kel simit olarak bilinen Kastamonu simidi, diğer illerde de benzer şekilde yapılsa da bizlerin yaptığı şekli ile farklıdır. Coğrafi işaret alan Kastamonu simidi, herkes tarafından biliniyor ve lezzetlidir. Kastamonu’da simit üretimi yapan çok sayıda fırın bulunmaktadır. Toplamda günlük 20 bin, 25 bin hatta bazen 30 bin adet simit dahi çıkarttığımız günler oluyor. Vatandaşlar Kastamonu simidini daha çok tercih ediyor. İl dışından gelen misafirlerimizde Kastamonu simidini tercih ediyor. Bizler, Kastamonu simidini üzüm ya da elma pekmezinde yapıyoruz. Bu yüzden simidin dış kısmı çıtır çıtır oluyor. Vatandaşlarda tercih ediyor. Bu şeklide yaptığımız içinde simidimiz lezzetlidir” dedi.