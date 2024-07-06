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Enes Batur trafik kazası geçirdi!

2024-07-06 09:17:33
Enes Batur trafik kazası geçirdi!

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde trafik kazası geçirdi.

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Foto - Enes Batur trafik kazası geçirdi!

Cahit E. yönetimindeki 54 AY 884 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Karasakallar mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir idaresindeki 34 KHR 023 plakalı otomobille çarpıştı.

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Foto - Enes Batur trafik kazası geçirdi!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Foto - Enes Batur trafik kazası geçirdi!

Kazada sürücü Özdemir ile yanında bulunan, Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur Sungurtekin ile diğer otomobildeki 2 yolcu yaralandı.

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Foto - Enes Batur trafik kazası geçirdi!

Yaralılardan Özdemir ile Surguntekin, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesine, diğer yaralılar da M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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