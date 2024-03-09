2024-03-09 23:16:27 Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!
Endonezya'da Bonokeling yerli topluluğu Ramazan ayını Perlon Unggahan töreni ile karşılıyor.
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Endonezya'da Bonokeling yerli topluluğu Ramazan ayını Perlon Unggahan töreni ile karşılıyor.
Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Banyumas kentinde Ramazan ayını karşılamak amacıyla Perlon Unggahan töreni gerçekleştirildi.
Farklı köylerden yüzlerce Bonokeling yerli topluluğu üyeleri Bonokeling mezarlık kompleksine kadar 40 kilometre yol kat etti.
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