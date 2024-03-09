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Dünya
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Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

2024-03-09 23:16:27
Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

Endonezya'da Bonokeling yerli topluluğu Ramazan ayını Perlon Unggahan töreni ile karşılıyor.

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Foto - Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Banyumas kentinde Ramazan ayını karşılamak amacıyla Perlon Unggahan töreni gerçekleştirildi.

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Foto - Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

Farklı köylerden yüzlerce Bonokeling yerli topluluğu üyeleri Bonokeling mezarlık kompleksine kadar 40 kilometre yol kat etti.

#3
Foto - Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

#4
Foto - Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

#5
Foto - Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

#6
Foto - Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

#7
Foto - Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

#8
Foto - Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

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Foto - Endonezya'da Ramazan böyle karşılanıyor!

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