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Dünya
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Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

2024-01-15 08:59:35
Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

Endonezya'da Uluslararası Uçurtma Günü'nde "Gazze için uçurtma uçur" etkinliği düzenlendi.

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Foto - Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde bulunan pirinç tarlalarında, Uluslararası Uçurtma Günü kapsamında ''Gazze için uçurtma uçur" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Filistin temalı uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

#2
Foto - Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

#3
Foto - Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

#4
Foto - Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

#5
Foto - Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

#6
Foto - Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

#7
Foto - Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

#8
Foto - Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

#9
Foto - Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

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