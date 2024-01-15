2024-01-15 08:59:35 Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular
Endonezya'da Uluslararası Uçurtma Günü'nde "Gazze için uçurtma uçur" etkinliği düzenlendi.
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Endonezya'da Uluslararası Uçurtma Günü'nde "Gazze için uçurtma uçur" etkinliği düzenlendi.
Endonezya'nın Yogyakarta kentinde bulunan pirinç tarlalarında, Uluslararası Uçurtma Günü kapsamında ''Gazze için uçurtma uçur" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Filistin temalı uçurtmalar gökyüzünü süsledi.
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