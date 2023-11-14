2023-11-14 14:19:57 Endişelenmemek elde değil O harita yayınlandı! Türkiye tehlike altında
Kış aylarına girilen bu dönemde beklenen yağışların gelmemesiyle birlikte kuraklık tehlikesi artmaya başladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada, pek çok bölgenin şiddetli kuraklık altına girdiği kaydedildi. Türkiye, sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yazı geride bıraktı. Sonbahar mevsimiyle birlikte gözler Meteoroloji'ye çevrildi. Bunaltıcı sıcaklıkların ardından yağışların ekim ayı itibarıyla etkili olması beklendi. Ancak beklenen olmadı. Kasım ayına girilmişken mevsimin etkileri en fazla barajları vurdu.