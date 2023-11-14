Endişelenmemek elde değil O harita yayınlandı! Türkiye tehlike altında

Yüzde 80 üzerinde azalma kaydedildi Ekim ayı yağışlarında Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Kayseri, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yüzde 40-60 artma kaydedilirken, kıyı Ege, Marmara Bölgesi’nin batısı, Ankara, Eskişehir, Antalya ve Şanlıurfa çevrelerinde normallerine göre yüzde 80’in üzerinde azalma kaydedildi. Bölge geneli yağışlarda Doğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde normaline göre azalma mevcut. En fazla azalma ise yüzde 75 ile Ege Bölgesi’nde izlendi. En az yağışı İzmir aldı İl geneli yağışlarda en fazla yağış alan il 248.8 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 5.0 mm ile İzmir oldu. Sıcaklık durumu Geçen ay ortalama sıcaklıklar Sakarya, Akhisar, Manisa, İzmir, Kütahya Gediz, Afyonkarahisar Emirdağ, Konya Beyşehir, Kahramanmaraş, Muğla Dalaman, Adana, Osmaniye, Hatay İskenderun, Antakya, Mersin Erdemli, Gaziantep İslahiye ile İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri, Karadeniz'in geneli, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.