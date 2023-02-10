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Yaşam
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En zor bekleyiş! 110 saat sonra gelen ses umut oldu

2023-02-10 15:56:36
En zor bekleyiş! 110 saat sonra gelen ses umut oldu

Depremin 5.gününde bir enkazdan gelen ses, umutları bir kez daha tazeledi.

#1
Foto - En zor bekleyiş! 110 saat sonra gelen ses umut oldu

Depremin en etkili olduğu ve 2 bin 749 binanın yıkıldığı Hatay’da depremzedelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

#2
Foto - En zor bekleyiş! 110 saat sonra gelen ses umut oldu

Depremin 5. gününde yıkık olan bir binanın enkazından alınan ses umutları tekrar yeşertti.

#3
Foto - En zor bekleyiş! 110 saat sonra gelen ses umut oldu

Hatay Merkezde depremin ardından geçen 110. saatte ses duyuldu. Eğitimli köpekler tarafından yapılan çalışmalarda içeride canlı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler çalışmalarını sesin geldiği yönde yoğunlaştırdı.

#4
Foto - En zor bekleyiş! 110 saat sonra gelen ses umut oldu

Bu arda yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlar sevinçlerini birbirlerine sarılarak paylaştılar.

#5
Foto - En zor bekleyiş! 110 saat sonra gelen ses umut oldu

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