2023-09-23 23:37:14 En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi
Kuzey Amerika'nın en yaşlı Sumatra Orangutanı Puppe'nin 56. doğum gününü kutladı.
Çinliler'in genç kalmak için kullandığı 6 yağ var söylentileri: Duyulmamış ak yüz için kokulu karışım! Avrupa peşinde
Kuzey Amerika'nın en yaşlı Sumatra Orangutanı Puppe'nin 56. doğum gününü kutladı.
Kuzey Amerika'nın en yaşlı Sumatra Orangutanı Puppe'nin 56. doğum günü, Kanada Toronto'daki Toronto Hayvanat Bahçesi'nde kutlandı.
1974'teki açılışından bu yana Toronto Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Puppe'nin beş çocuğu ve beş torunu var.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23