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Dünya
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En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

2023-09-23 23:37:14
En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

Kuzey Amerika'nın en yaşlı Sumatra Orangutanı Puppe'nin 56. doğum gününü kutladı.

#1
Foto - En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

Kuzey Amerika'nın en yaşlı Sumatra Orangutanı Puppe'nin 56. doğum günü, Kanada Toronto'daki Toronto Hayvanat Bahçesi'nde kutlandı.

#2
Foto - En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

1974'teki açılışından bu yana Toronto Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Puppe'nin beş çocuğu ve beş torunu var.

#3
Foto - En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

#4
Foto - En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

#5
Foto - En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

#6
Foto - En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

#7
Foto - En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

#8
Foto - En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

#9
Foto - En yaşlı orangutan 56 yaşına girdi

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