  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel ucuzlatmayı vaat ediyor… Almanya’da yeni alkol yasağı kararı Denizdeki ikmal krizi sonrası rotayı Türkiye'ye kırmak zorunda kaldılar: Dünya devi Ankara'dan gemi alacak Tam 5 bin koli... On binlerce yumurta imha edildi! Fiat Egea son kez üretiliyor: Yerini alacak aracın görüntüleri ortaya çıktı! Beşiktaş'taki ünlü otelde yangın: Herkes tahliye edildi! 9 günde 400 bin kişi gezdi! Türkiye’nin en büyük lale tarlasına ziyaretçi akını En ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller belli oldu! Listedeki iki il şaşırttı! Prof. Dr. Topgül: Şişkinlik sanılan şey kitle olabilir! Bu işarete dikkat...İşte o belirtisini duyurdu Sadece 10 gün canlı kalabilen laleler açtı: Dokunan yanıyor! Koparmanın bedeli bir servet
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
En ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller belli oldu! Listedeki iki il şaşırttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En ucuz ve en pahalı kiraların olduğu iller belli oldu! Listedeki iki il şaşırttı!

Türkiye’de küresel krizlerin etkisiyle konut piyasası Mart 2026 itibarıyla farklı bir eşiği geride bırakarak, metrekare fiyatları ilk kez 40 bin lirayı aştı.

Endeksa verilerine göre konut fiyatları geçen ay yüzde 1,13 arttı. Ancak aynı dönemde TÜFE’nin yüzde 1,94 olması, reel anlamda fiyatların gerilediğini gösteriyor. Yıllık ortalamaya bakıldığında ise artış yüzde 27,37 seviyesinde.

Kira tarafında da tablo dikkat çekici. Mart ayında ortalama kira 26 bin TL’ye ulaştı. Yıllık kira getirisi yüzde 7,25 olurken, amortisman süresi yaklaşık 14 yıl olarak hesaplandı.

EN PAHALI İLLER: ZİRVEDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK Mart 2026 itibarıyla Türkiye’de metrekare fiyatı en yüksek iller listesinde yine sahil şehirleri öne çıkıyor. Özellikle turizm bölgelerinde fiyatlar oldukça yüksek.

Listenin ilk sıraları şöyle: Muğla: 65.607 TL İstanbul: 62.204 TL Antalya: 52.011 TL Çanakkale: 49.841 TL İzmir: 47.746 TL

Bu illeri Aydın, Bartın, Balıkesir, Kocaeli ve Bolu takip ediyor. İlginç bir detay var burada… Bartın gibi görece küçük bir ilin listeye girmesi dikkat çekiyor. Öte yandan Ankara’nın ilk 10’da yer almaması da ayrı bir sürpriz.

ANKARA’DA ARTIŞ VAR AMA LİSTEYE YETMEDİ Başkentte konut fiyatları son bir yılda yaklaşık yüzde 40 arttı. Ancak buna rağmen Mart 2026 itibarıyla ortalama metrekare fiyatı 36 bin 561 TL seviyesinde kaldı.

EN UCUZ İLLER: DOĞU VE GÜNEYDOĞU AĞIRLIĞI Türkiye’de en uygun fiyatlı konutların bulunduğu iller ise büyük ölçüde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer alıyor.

Mart 2026 verilerine göre en düşük metrekare fiyatına sahip şehirler: Kilis: 16.188 TL Osmaniye: 20.451 TL Malatya: 20.694 TL Ağrı: 20.845 TL Kayseri: 21.941 TL

Mardin: 22.113 TL Şanlıurfa: 22.257 TL Adıyaman: 22.660 TL Siirt: 22.727 TL Kırıkkale: 22.773 TL

KAYSERİ DETAYI: LİSTENİN EN DİKKAT ÇEKEN İSMİ Bu listede asıl dikkat çeken şehir ise Kayseri oldu. Çünkü şehir, sadece uygun fiyatlı konutlarıyla değil; sanayisi, kış turizmi ve öğrenci yapısıyla da öne çıkıyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Galip

Cumhuriyetin ve kemalizmin bizi getirdiği nokta. Osmanlıda kira sorunu diye bir sorun varmıydı? Duydunuzmu hiç?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Muş'ta deprem
Gündem

Muş'ta deprem

Muş'un Bulanık ilçesi akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu
Teknoloji

Bir atölyede açılan yol milli hava araçlarına çıktı Dünya devlerine rakip oldu

30 metrekarelik bir atölyede kurulan, 2019 yılında üretilen tek bir kritik parça ile savunma ve havacılık sektörüne adım atan sanayi şirketi..
Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz
Gündem

Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz

Diyarbakır’da düzenlenen “Kuzey Kürtleri, Ulusal Birliği Tartışıyor” adlı konferansa tutuklu bulunduğu İmralı’dan bir mesaj gönderen terör ö..
Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü
Gündem

Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda tören krizi yaşandı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Ni..
Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir
Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır süregelen gerilimi sonlandırarak barış yolunda dev adımlar atan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve B..
ABD'deki saldırı sonrası gözler ziyaretteydi! Buckingham Sarayı’ndan Kral Charles açıklaması
Dünya

ABD'deki saldırı sonrası gözler ziyaretteydi! Buckingham Sarayı’ndan Kral Charles açıklaması

Buckingham Sarayı, ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine düzenlenen silahlı saldırının ardından Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23