2020-06-21 09:32:42 EGM, FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesini yayınladı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöneticisi ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde etkin rol oynayan FETÖ lideri ve beraberindeki 41 isim İçişleri Bakanlığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde yayınlandı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) mensup şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında büyük çaba sarf ediliyor. Terör örgütü mensup ve sempatizanlarının yakalanmasına yardımcı olmak için vatandaşları teşvik etmek amacıyla yayınlanan 'Terörden Arananlar Listesi'nde şahıslar 5 ayrı kategoride değerlendiriliyor.