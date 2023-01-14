En güvenli otomobiller belirlendi

Trafikteki otomobil sayısı her geçen gün artarken araçların güvenliği de daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu yüzden otomobil şirketleri her yeni nesilde araçlarını daha güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor. Araçların ne kadar güvenli olduğunu ise Euro NCAP gibi bağımsız kuruluşlar test ediyor.