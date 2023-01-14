2023-01-14 20:31:51 En güvenli otomobiller belirlendi
Otomobiller fiyatı kadar güvenliğiyle de öne çıkar. Euro NCAP kendi sınıflarında en güvenli otomobilleri listeledi.
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Otomobiller fiyatı kadar güvenliğiyle de öne çıkar. Euro NCAP kendi sınıflarında en güvenli otomobilleri listeledi.
Euro NCAP her sene olduğu gibi bu sene de kendi sınıflarında en güvenli otomobil modellerinin listesini paylaştı.
Trafikteki otomobil sayısı her geçen gün artarken araçların güvenliği de daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu yüzden otomobil şirketleri her yeni nesilde araçlarını daha güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor. Araçların ne kadar güvenli olduğunu ise Euro NCAP gibi bağımsız kuruluşlar test ediyor.
Euro NCAP, sınıfına göre en güvenli araçları paylaştı Euro NCAP, her sene kendi kategorilerinde en iyi performansı gösteren otomobillerin bir listesini yayınlıyor. Her yıl aynı standartlara göre değerlendirilen araçlar kendi sınıflarına göre en güvenli otomobil olarak belirleniyor.
Euro NCAP, test ettiği araçları derecelendirmek için ise belirlediği dört farklı alandaki puanları göz önünde bulunduruyor. Yetişkin Yolcu, Çocuk Yolcu, Yaya ve Güvenlik Yardımı olarak belirlenen alanlarda araçların topladığı puanlara göre bir karşılaştırma yapılarak en güvenli otomobil modelleri belirleniyor.
Teste giren araçların yalnızca standart güvenlik ekipmanlarına sahip olduğunu belirtmekte de fayda var.
Opsiyonel olarak sunulan ekipmanlara dayalı testler ise bu karşılaştırmaya dahil edilmiyor. Bu testlerde en başarılı olan otomobiller ise ‘Sınıfının En İyisi‘ ünvanını kazanıyor.
Euro NCAP yayınladığı son listede de araçları farklı sınıflara ayırarak her bir kategoride en iyi otomobili belirlemiş durumda. Bağımsız güvenlik testi kuruluşu bunun için ise Executive, Büyük Aile, Büyük SUV, Küçük Aile, Küçük SUV ve Elektrikli kategorilerini öne çıkarıyor. 2022 yılının sınıflarına göre en güvenli araçları
Executive / Elektrikli – Tesla Model S Yetişkin Yolcu: Yüzde 94 Çocuk Yolcu: Yüzde 91 Yaya: Yüzde 85 Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98
Büyük Aile – Hyundai IONIQ 6 Yetişkin Yolcu: Yüzde 97 Çocuk Yolcu: Yüzde 87 Yaya: Yüzde 66 Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 90
Büyük SUV – WEY Coffee 01 Yetişkin Yolcu: Yüzde 91 Çocuk Yolcu: Yüzde 87 Yaya: Yüzde 79 Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 94
Küçük Aile – ORA Funky Cat Yetişkin Yolcu: Yüzde 92 Çocuk Yolcu: Yüzde 83 Yaya: Yüzde 74 Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 93
Küçük SUV – Tesla Model Y Yetişkin Yolcu: Yüzde 97 Çocuk Yolcu: Yüzde 87 Yaya: Yüzde 82 Güvenlik Yardımcısı: Yüzde 98 Kaynak: Shift Delete
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