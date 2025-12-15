  • İSTANBUL
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
En düşük emekli maaşında hesaplama değişti!

Alican Öztekin
En düşük emekli maaşında hesaplama değişti!

Milyonlarca emekli, Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözünü Aralık ayı verilerine ve Ocak 2026 zam oranına çevirdi. 5 Ocak 2026'da ilan edilecek Aralık enflasyonuyla birlikte 6 aylık zam oranı netleşecek. Emekliler, enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam veya refah payı gibi ek iyileştirmeleri de merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği izlenimleri ve hesaplamaları paylaşarak emeklilere yol gösterdi. İşte detaylar...

1
#1
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak'ta açıklayacak. TÜİK verilerine göre Kasım ayında TÜFE aylık %0,87 artarken, Temmuz-Kasım dönemini kapsayan 5 aylık kümülatif enflasyon ,21 olarak gerçekleşti. SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bu verilere dayanarak her emeklinin maaşına en az ,21 zam yapılacağını vurguladı. Aralık ayı enflasyonunun düşük çıkması halinde yıl sonu enflasyonunun 2'yi aşmayacağını öngören uzman, 6 aylık zam oranının -13 bandında olabileceğini belirtti.

#2
2026'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde. Karakaş'a göre, eğer taban maaşa doğrudan zam uygulanır ve yeni bir yasa çıkarılırsa, 5 aylık enflasyonla bu rakam yaklaşık 18.942 TL'ye yükselebilir. Ancak kök maaş sorunu devam ederse, kök maaşı 15.000 TL'nin altında olan emekliler taban aylık düzenlemesi yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabilir.

#3
Karakaş, kök maaşı yüksek emekliler için şu örnekleri verdi: 18.500 TL maaş alan emekli en az 20.759 TL alacak. 35.300 TL maaş alan emekli ise 39.610 TL'yi garanti altına alacak. Bu hesaplamalar refah payı olmadan, yalnızca 5 aylık enflasyona dayanıyor.

#4
EMEKLİ MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME YAPILACAK MI? Uzman, Ankara'dan sızan bilgilere göre şu an için ekstra iyileştirme sinyali olmadığını, seyyanen zam izinin bulunmadığını ve refah payı konusunda olumlu bir işaret ulaşmadığını aktardı.

#5
Yine de geleneksel olarak en düşük taban aylığın artırılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti. Kasım enflasyonunun beklentilerin altında kalması, yıl sonu hedeflerini zorlaştırsa da dezenflasyon sürecine katkı sağladı. Emekliler, kesin rakamlar için 5 Ocak 2026'daki Aralık enflasyonu açıklamasını bekliyor. Zam oranları, ekonomik gelişmelere göre şekillenecek. Kaynak: Türkiye Gazetesi

#6
Yorumlar

Yorumlar

Hkn

Emekli açlık sınırının altında maaş alıyor Ülkenin yüzde 25 i açlık sırının altında yaşıyorsa bu duruma mevcut hükümet getirmiştir başkanın kendi sözüdür
