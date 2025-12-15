Alican Öztekin Giriş Tarihi: En düşük emekli maaşında hesaplama değişti!
Milyonlarca emekli, Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözünü Aralık ayı verilerine ve Ocak 2026 zam oranına çevirdi. 5 Ocak 2026'da ilan edilecek Aralık enflasyonuyla birlikte 6 aylık zam oranı netleşecek. Emekliler, enflasyon farkının yanı sıra seyyanen zam veya refah payı gibi ek iyileştirmeleri de merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği izlenimleri ve hesaplamaları paylaşarak emeklilere yol gösterdi. İşte detaylar...