En düşük emekli maaşında hesaplama değişti!

2026'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Mevcut en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde. Karakaş'a göre, eğer taban maaşa doğrudan zam uygulanır ve yeni bir yasa çıkarılırsa, 5 aylık enflasyonla bu rakam yaklaşık 18.942 TL'ye yükselebilir. Ancak kök maaş sorunu devam ederse, kök maaşı 15.000 TL'nin altında olan emekliler taban aylık düzenlemesi yapılmazsa sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabilir.