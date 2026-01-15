  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan asırlık çınarlara hediye etmişti: Asaletin simgesi yeniden Türkiye’nin gündeminde Evde saksıda limon yetiştirmenin püf noktaları Evde limona sahip olmanın formülü Deneyince farkını göreceksiniz! Yumurta haşlarken çatlamasını önleyen doğal yöntem Kafelerde yeni düzenleme geliyor! Kapalı alanlarda sigaraya sıkı denetim Elon Musk pes etti! Grok’ta o özellik resmen engellendi: Artık isteseniz de yapamayacaksınız Son ders zili yarın çalacak! Okullar yarıyıl tatiline giriyor Termal tesislerde boş yer yok!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kafelerde yeni düzenleme geliyor! Kapalı alanlarda sigaraya sıkı denetim
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kafelerde yeni düzenleme geliyor! Kapalı alanlarda sigaraya sıkı denetim

Üstü açık olsa da yarı kapalı mekanlarda sigara içilmesine tanınan istisna sona eriyor. Kapalı alanlardaki yasağın ardından bu alanlar da kısa süre içinde sigara yasağı kapsamına girecek.

1
#1
Foto - Kafelerde yeni düzenleme geliyor! Kapalı alanlarda sigaraya sıkı denetim

Kapalı mekanlarda sigaraya yeni yasak geliyor. Yeşilay, 2025 Türkiye Tütün raporunu açıkladı. Buna göre, sigaraya başlama yaş ortalaması 16'ya kadar düştü. Sağlık Bakanlığı da sigara tüketiminin azalması amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

#2
Foto - Kafelerde yeni düzenleme geliyor! Kapalı alanlarda sigaraya sıkı denetim

Çalışmanın konusu ise yarı açık alanlara uygulanması planlanan sigara yasağı.

#3
Foto - Kafelerde yeni düzenleme geliyor! Kapalı alanlarda sigaraya sıkı denetim

ÜSTÜ AÇILIR KAPANIR ALANLARA DÜZENLEME Çok sayıda işletmede kış bahçesi ya da üstü açılır kapanır tenteler bulunuyor. Star'daki habere göre düzenleme yasalaşırsa bu alanlarda sigara içilmesine izin veren işletmelerin, mekanı yeniden düzenlemesi gerekecek.

#4
Foto - Kafelerde yeni düzenleme geliyor! Kapalı alanlarda sigaraya sıkı denetim

ESNAF: BÜYÜK ETKİLENİRİZ Esnaf Çağrı Çelik ise mekanlarında tente ve cam olduğunu düzenli bir şekilde havalandırma yaptıklarını söyleyerek, düzenlemenin gelmesi halinde işletme olarak büyük oranda etkileneceklerini belirtti.

#5
Foto - Kafelerde yeni düzenleme geliyor! Kapalı alanlarda sigaraya sıkı denetim

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMASI BEKLENİYOR Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede yol haritasını belirlediğini, bu kapsamda kapalı alanlarda sigara kullanımı konusunda yeni adımlar atılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir döneme girileceğini söylemiş, kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıklamıştı. Sigara kullanımına yönelik çalışma yaptıklarına açıklayan Kemal Memişoğlu, “Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.” mesajını vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…
Gündem

İmamoğlu’nun özel jetini, sevgilisini, direk dansçı kadını ilk bilen oydu! Tamar Tanrıyar’dan bomba bir iddia daha…

Türkiye günlerdir, yolsuzluk iddialarıyla tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaş..
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti
Gündem

'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ile birlikte uyuşturucudan gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadelerine ulaşıldı...
CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!
Yerel

CHP'li başkan, AK Parti'ye geçme kararını böyle duyurdu: Yuvama dönüyorum!

Bir çok CHP’li belediye başkanının Ak Parti’ye geçmek için sırada beklediği iddialarının ardı arkası kesilmezken Çorum'un Ortaköy ilçesine b..
İran hava sahasını kapattı!
Dünya

İran hava sahasını kapattı!

İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için..
Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın
Gündem

Trump'ın yalakası Türkiye'yi tehdit etti: Akıllıca seçim yapın

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham, Suriye’deki son gelişmeler üzerinden Türkiye’yi hedef aldı. Graham, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23