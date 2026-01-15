Kafelerde yeni düzenleme geliyor! Kapalı alanlarda sigaraya sıkı denetim

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMASI BEKLENİYOR Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede yol haritasını belirlediğini, bu kapsamda kapalı alanlarda sigara kullanımı konusunda yeni adımlar atılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir döneme girileceğini söylemiş, kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıklamıştı. Sigara kullanımına yönelik çalışma yaptıklarına açıklayan Kemal Memişoğlu, “Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.” mesajını vermişti.