En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

Meyveli soslardan, koyun etli yemeklere kadar tüm beslenme çeşitlerinin damak tadına hitap eden Azerbaycan mutfağında ülkenin her bölgesinin de kendine has yemek kültürleri bulunuyor. Azerbaycan Mutfağından Gelen Lezzet: Dolma Azerbaycan’ın en ünlü yemekleri arasında yer alan dolması da her bölgede farklı bir lezzet sunumuyla misafirlerle buluşuyor. Azerbaycan'ın en popüler yemeklerinden biri olan dolma genellikle et, pirinç, otlar ve fındık dolgusu ile doldurulmuş üzüm yapraklarından yapılır ve ülke çapında birçok çeşidi vardır. Ülkenin kuzey bölgelerinde, Şeki'nin özel dolma versiyonu gibi, dolma parçalarının şehrin "dopu" adı verilen özel kil çömleklerinde pişirilmesini içerir. Tavuk veya balıktan yapılan ve içi ceviz, soğan ve erik salçasıyla doldurularak geleneksel olarak lezzetli tandır ekmeği yapımında kullanılan silindirik kil tandır fırınında pişirilir. Kulça, yöresel mercimek ve balkabağı pilavı ve turşu kebabı da denenmeye değer diğer yemeklerdir.