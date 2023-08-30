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Gezi
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En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

2023-08-30 15:30:53
En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

Tatil için Azerbaycan’ı seçenler bir yandan gezerken bir yandan da yemeklerin tadına bakarak Azerbaycan kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulacak, eşsiz yemekleri ile lezzet severler arasında özel bir yere sahip olan Azerbaycan mutfağına bir kez daha hayran olacak. Eğer tatil sizin için eşittir yemek demekse, doğru tercihi yaparak Azerbaycan’a gidip lezzetlerine doğru keşif dolu bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Bir yandan gezerken bir yandan da yemeklerin tadına bakarak Azerbaycan kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulacak, eşsiz yemekleri ile lezzet severler arasında özel bir yere sahip olan Azerbaycan mutfağına bir kez daha hayran olacaksınız.

#1
Foto - En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

Keşfetmeyi seviyor ve keşiflerinize Azerbaycan’ın lezzetleri de eşlik etsin istiyorsanız sizi yöresel mutfak kültürünü de yakından tanıyacağınız bir keşif turuna davet ediyoruz.

#2
Foto - En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

Azerbaycan’ın tarihi, doğal güzelliği ve kültürel değerleri yerinde keşfederken, farklı yörelerin kendine has tatlarının tadı da damağınızda kalacak; geriye hiç unutmayacağınız bir kültür lezzet turu anılarınızda yer alacak.

#3
Foto - En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

Bir zamanlar Büyük İpek Yolu üzerinden binlerce gezgine ev sahipliği yapan Azerbaycan mutfağı birçok kültürden etkilenirken, iklimi de cömert topraklarıyla en lezzetli meyve, sebzeleri sunuyor.

#4
Foto - En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

Meyveli soslardan, koyun etli yemeklere kadar tüm beslenme çeşitlerinin damak tadına hitap eden Azerbaycan mutfağında ülkenin her bölgesinin de kendine has yemek kültürleri bulunuyor. Azerbaycan Mutfağından Gelen Lezzet: Dolma Azerbaycan’ın en ünlü yemekleri arasında yer alan dolması da her bölgede farklı bir lezzet sunumuyla misafirlerle buluşuyor. Azerbaycan'ın en popüler yemeklerinden biri olan dolma genellikle et, pirinç, otlar ve fındık dolgusu ile doldurulmuş üzüm yapraklarından yapılır ve ülke çapında birçok çeşidi vardır. Ülkenin kuzey bölgelerinde, Şeki'nin özel dolma versiyonu gibi, dolma parçalarının şehrin "dopu" adı verilen özel kil çömleklerinde pişirilmesini içerir. Tavuk veya balıktan yapılan ve içi ceviz, soğan ve erik salçasıyla doldurularak geleneksel olarak lezzetli tandır ekmeği yapımında kullanılan silindirik kil tandır fırınında pişirilir. Kulça, yöresel mercimek ve balkabağı pilavı ve turşu kebabı da denenmeye değer diğer yemeklerdir.

#5
Foto - En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

Bir Diğer Gurme Noktası: Nahçıvan Mutfağı Mutfağıyla ünlü bir başka keşif noktası ise Nahçıvan Bölgesi. Nahçıvan, tarihi dokusu ve gezilecek yerleriyle kısa süreli keşif gezisi yapmak için şahane bir seçenek. Bu gezilerin arasında ise oldukça zengin bir mutfak kültürü bekliyor. Bölgenin doğusundaki bir kasaba olan Ordubad bölgesine giderseniz bala batırılmış omleti tadarken, incir, kayısı, şeftali ve armut üreten bereketli bahçeler sizleri meyve cennetine götürürken tüm ülke geneline gönderilen limonların bahçelerini de yine burada görebilirsiniz. Gence'nin Yöresel Mutfağı Gence gezisi sırasında da bölgeye has lezzetleri de denemeyi unutmayın. Nane, ıspanak ve kereviz gibi otlar ve sebzeler içeren yoğurt bazlı bir çorba olan Ganjadovga, beyaz peynirli otlu veya etli gutablar olan keta ve tabii ki, et, kuru meyve ve soğanla doldurulmuş ve lavaş ile kaplanmış fırınlanmış büyük bir turtayı andıran bir pirinç yemeği olan şah (kral) pilavı tatmadan dönmeyeceğiniz lezzetler arasında yer alıyor.

#6
Foto - En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

Yemek Atölyelerine Katılmadan Dönmeyin Bakü'deyseniz ve yerel mutfak sırlarını keşfetmeye hevesliyseniz, yerel halk tarafından sevilen lezzetli ve eşsiz bir atıştırmalık olan gutab yapmayı öğrenme şansını kaçırmayın.Bakü'deki bazı yerel restoranlar, özellikle Eski Şehir'de(Icherisheher),

#7
Foto - En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

size şehrin en sevilen atıştırmalıklarından biri olan gutablarınasıl yapacağınızı öğreten atölyeler sayesinde kendi atıştırmalıklarınızı yapabilirsiniz.

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