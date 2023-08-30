En doyurucu tatil rotası kardeş ülke Azerbaycan! Bölgedeki lezzetler...

Bir Diğer Gurme Noktası: Nahçıvan Mutfağı Mutfağıyla ünlü bir başka keşif noktası ise Nahçıvan Bölgesi. Nahçıvan, tarihi dokusu ve gezilecek yerleriyle kısa süreli keşif gezisi yapmak için şahane bir seçenek. Bu gezilerin arasında ise oldukça zengin bir mutfak kültürü bekliyor. Bölgenin doğusundaki bir kasaba olan Ordubad bölgesine giderseniz bala batırılmış omleti tadarken, incir, kayısı, şeftali ve armut üreten bereketli bahçeler sizleri meyve cennetine götürürken tüm ülke geneline gönderilen limonların bahçelerini de yine burada görebilirsiniz. Gence'nin Yöresel Mutfağı Gence gezisi sırasında da bölgeye has lezzetleri de denemeyi unutmayın. Nane, ıspanak ve kereviz gibi otlar ve sebzeler içeren yoğurt bazlı bir çorba olan Ganjadovga, beyaz peynirli otlu veya etli gutablar olan keta ve tabii ki, et, kuru meyve ve soğanla doldurulmuş ve lavaş ile kaplanmış fırınlanmış büyük bir turtayı andıran bir pirinç yemeği olan şah (kral) pilavı tatmadan dönmeyeceğiniz lezzetler arasında yer alıyor.