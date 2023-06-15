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Yaşam
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En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

2023-06-15 11:21:42
En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

Uzmanlar, 2023'lü yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı! İşte 2023 yılında en çok tercih edilen meslekler ve maaşları... Uzmanlar, 2023'lü yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı! Siz de Hangi meslek daha iyi?" diye düşünüyorsanız bu listedekilere bir göz atabilirsiniz. İşte 2023 yılında en çok tercih edilen meslekler ve maaşları...

#1
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

20) TEKNİK YAZARLIK 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 4300 Ortalama aylık maaş: 20.050 TL

#2
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

19) ÇEVRE BİLİMCİLERİ VE ÇEVRE UZMANLARI 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 7100 Ortalama aylık maaş: 16.230 TL

#3
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

18) MALİ DENETÇİLER 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 4900 Ortalama aylık maaş: 18.660 TL

#4
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

17) VERİTABANI MİMARLARI 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı:12.800 Ortalama aylık maaş: 48.420 TL

#5
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

16) LİSE SONRASI FELSEFE VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİ 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2100 Ortalama aylık maaş: 11.480 TL

#6
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

15) YER BİLİMCİLER 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 1600 Ortalama aylık maaş: 64.000 TL

#7
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

14) SANATÇI VE SPORCULAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2600 Ortalama aylık maaş: 37.400 TL

#8
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

13) LİSE SONRASI EĞİTİM DANIŞMANLARI 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 3700 Ortalama aylık maaş: 11.820 TL

#9
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

12) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ VE BİLGİ İŞLEM UZMANLARI 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 5000 Ortalama aylık maaş: 16.390 TL

#10
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

11) EPİDEMİYOLOGLAR (BULAŞICI HASTALIK UZMANLARI) 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400 Ortalama aylık maaş: 25.500 TL

#11
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

10) İSTATİSTİKÇİLER 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 14.800 Ortalama aylık maaş: 21.470 TL

#12
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

9) EKONOMİSTLER 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2900 Ortalama aylık maaş: 22.430 TL

#13
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

8) BİYOMÜHENDİSLER VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 1000 Ortalama aylık maaş: 15.620 TL

#14
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

7) LiSE SONRASI EKONOMİ ÖĞRETMENLİĞİ 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 900 Ortalama aylık maaş: 15.965 TL

#15
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

6) GIDA TEKNOLOJİ UZMANLARI 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 600 Ortalama aylık maaş: 12.100 TL

#16
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

5) HİDROLOGLAR (SU BİLİMLERİ UZMANLARI) 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400 Ortalama aylık maaş: 20.240 TL

#17
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

4) FİZİKÇİLER 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 1300 Ortalama yıllık maaş: 21.450 TL

#18
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

3) YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 26.100 Ortalama aylık maaş: 19.045 TL

#19
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

2) KİMYA MÜHENDİSLERİ 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 1400 Ortalama aylık maaş: 16.940 TL

#20
Foto - En çok tercih edilen meslekler belli oldu! İşte 2023’ün ideal meslekleri ve maaşları…

1) SİYASET BİLİMCİLER 2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400 Ortalama aylık maaş: 13.760 TL

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