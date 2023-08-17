En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

TOGG T10X V2 Listenin birinci sırasında pek de şaşırtmayacak bir model var: TOGG T10X V2. Temmuz ayında gerçekleştirdiği 627 satış ile TOGG, en çok satan elektrikli otomobiller listesinde ilk sıraya yerleşiyor. TOGG T10X, 523 km uzun menzil seçeneği ve 28 dakikada ? şarj olabilme özellikleri ile kendini rakiplerine göre daha fazla öne çıkarıyor. Ocak – Temmuz ayları arasında yaptığı toplam 1435 satış rakamı ile pazar payının ,64’lük oranını da elinde bulunduruyor. MODEL Güncel Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 ₺ T10X V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 ₺ T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 ₺