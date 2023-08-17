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En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

2023-08-17 10:30:46
En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

Geleneksel içten yanmalı motor yerine elektrik motorları ve bataryalar kullanarak çalışan elektrikli otomobiller, çevre dostu olarak kabul edilir ve sessiz bir kullanıma sahiptir. Elektrik genellikle yakıta kıyasla daha ucuzdur ve elektrikli otomobillerin enerji maliyeti daha düşüktür. Bu sebeplerle de günümüzde elektrikli otomobil satışları neredeyse normal otomobil satışları ile yarışır hale geldi. İşte Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller…

#1
Foto - En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

TOGG T10X V2 Listenin birinci sırasında pek de şaşırtmayacak bir model var: TOGG T10X V2. Temmuz ayında gerçekleştirdiği 627 satış ile TOGG, en çok satan elektrikli otomobiller listesinde ilk sıraya yerleşiyor. TOGG T10X, 523 km uzun menzil seçeneği ve 28 dakikada ? şarj olabilme özellikleri ile kendini rakiplerine göre daha fazla öne çıkarıyor. Ocak – Temmuz ayları arasında yaptığı toplam 1435 satış rakamı ile pazar payının ,64’lük oranını da elinde bulunduruyor. MODEL Güncel Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 ₺ T10X V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 ₺ T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 ₺

#2
Foto - En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

Modern ve şık bir tasarıma sahip olan MG4, Temmuz ayında 511 adet satış rakamı ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Böylelikle de pazarın %7,18’lik payına sahip. 577 kilometreye ulaşan menzili ile rahat yolculuk deneyimi yaşatan MG4, listenin hem sürpriz hem de ilgi çekici bir üyesi. MODEL Güncel Fiyat MG4 Comfort 1.209.000 ₺ MG4 Luxury 1.419.000 ₺

#3
Foto - En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

Dacia Spring Temmuz ayında 456 satışa ulaşan Dacia Spring, listesinin üçüncü sırasında bulunuyor. Pazar payının ise %3,38’lik oranına sahip. Spring, 26,8 kWh bataryası sayesinde şehir içi 310 km’ye kadar ulaşabilen menzil sağlar. 290 L bagaj kapasitesi bulunan Dacia Spring, geniş saklama alanı sunuyor. MODEL Güncel Fiyat Extreme Electric 65 bg 969.000 ₺

#4
Foto - En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

Renault Zoe Temmuz ayında 261 adet satan ve ilk 7 ayda toplam 1.466 adet satış rakamı ile en çok satan elektrikli otomobiller listesinde dördüncü sırayı Renault Zoe aldı. Toplam pazar payının ,87’lik satış yüzdesine sahip olan Renault Zoe, en ucuz elektrikli otomobiller sıralamasında da ipi göğüslüyor. 0 elektrikli olan otomobil, 386 km menzil ve hızlı şarj özellikleri gibi birçok sürücü dostu donanıma sahip. Intense R135 1.348.900 ₺

#5
Foto - En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

Opel Mokka-e SUV görünümü ve birbirinden farklı renk seçenekleri ile oldukça tercih edilen Mokka, ülkemizde de son zamanlarda oldukça tercih edilen bir model haline geldi. Opel’in yeni tasarım dilini yansıtan ve ileri seviye teknolojik özelliklere sahip olan Mokka, Temmuz ayında 246 adet satış gerçekleştirmiş. Özel kişiselleştirme seçenekleri bulunan ve 100 kWh’lik bir batarya kapasitesine sahip Mokka-e, genel dağılımda ise %5,50’lik oranı elinde bulunduruyor. Mokka-e 100 kW 1.493.900 ₺

#6
Foto - En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

MG ZS EV 591 kilometreye varan menzili ile dikkat çeken MG ZS EV, Temmuz ayında 245 adet ve ilk çeyrekte toplam 724 adet satış oranıyla listenin altıncı sırasında yer alıyor. MG otomobillerin listede üst sıralarda yer alması ülkemizde pek beklenmese de, yaklaşık 40 dakikada ? şarj olabilmesi, MG ZS EV için fazlasıyla tercih sebebi haline gelmiş. MG ZS EV Luxury 1.649.000 ₺

#7
Foto - En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

Citroen e-C4 En çok satan elektrikli arabalar listesinin yedinci sırasında Citroen e-C4 var. Ocak – Temmuz Pazar payının %2,11’lik oranına sahip olan e-C4, temmuz ayında toplam 220 adet satış gerçekleştirmiş. İki farklı batarya seçeneği bulunan modelde, batarya tipine göre 350 km veya 411 km’ye varan menzil seçenekleri bulunuyor. 0’dan ?’’e şarj olabilme süresi ise sadece 30 dakika. 100 KW – Shine Bold 1.428.900 ₺ 115 KW – Shine Bold 1.484.700 ₺

#8
Foto - En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu

Mercedes EQE İlk günden bugüne tüm dünyada ve ülkemizde her zaman ilk tercih eden markalar arasında bulunan Mercedes, tam elektrikli EQE otomobil modeli ile pazar payının %3,39’luk oranını elinde tutuyor ve bu sayede listede kendine sekizinci sırada yer bulunuyor. Elektrikli lüks sedan segmentinde son derece göz dolduran Mercedes EQE, Temmuz ayında 85 adet satışa sahip. EQE 350 4MATIC 3.741.500 ₺ Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ 5.218.000 ₺

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