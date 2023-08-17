2023-08-17 10:30:46 En çok onlar satıldı! Bu elektrikli otomobiller Temmuz ayına damga vurdu
Geleneksel içten yanmalı motor yerine elektrik motorları ve bataryalar kullanarak çalışan elektrikli otomobiller, çevre dostu olarak kabul edilir ve sessiz bir kullanıma sahiptir. Elektrik genellikle yakıta kıyasla daha ucuzdur ve elektrikli otomobillerin enerji maliyeti daha düşüktür. Bu sebeplerle de günümüzde elektrikli otomobil satışları neredeyse normal otomobil satışları ile yarışır hale geldi. İşte Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobiller…