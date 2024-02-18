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Spor
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En çok o alkış aldı: Tam puan alan Mert Hakan konuştu: Fenerbahçe'nin 'deplasman' detayı...

2024-02-18 00:27:02
En çok o alkış aldı: Tam puan alan Mert Hakan konuştu: Fenerbahçe'nin 'deplasman' detayı...

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Rizespor maçının ardından "Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Konuşmadım" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - En çok o alkış aldı: Tam puan alan Mert Hakan konuştu: Fenerbahçe'nin 'deplasman' detayı...

Rize Stadyumu'nda yoğun bir yağmur yağışı altında oynanan mücadelenin ilk devresini 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci devrede 48. dakikada Serdar Dursun,65. dakikada Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin ile bulduğu goller ile maçı 3-1 kazanmayı başardı.

#2
Foto - En çok o alkış aldı: Tam puan alan Mert Hakan konuştu: Fenerbahçe'nin 'deplasman' detayı...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - En çok o alkış aldı: Tam puan alan Mert Hakan konuştu: Fenerbahçe'nin 'deplasman' detayı...

Kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuşan Mert Hakan, şu sözleri sarf etti:

#4
Foto - En çok o alkış aldı: Tam puan alan Mert Hakan konuştu: Fenerbahçe'nin 'deplasman' detayı...

Maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Kazandığımız için mutluyuz. Yaşadığım talihsiz bir olay vardı Kayseri'de. O günden bugüne kadar her şeyi içime attım. Çok doluyum. Bu armaya saygımdan sustum. Konuşmadım. Bugün iyi gün diye konuşmuyorum. Camia dün bir şey başlattı. Biz de futbolcular olarak buna ön ayak olduk, peşlerinden gittik. Yalandan değil. Camiamıza, taraftarlarımıza yeniden gerçekten sesleniyorum. Bu kulübün bir parçasını, en ufak parçasını bile medyada kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz, bu arma bu kulüp kalıcı. Bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz. Kimse merak etmesin. Onlardan tek ricam, son düdük çalana kadar ismin önemi yok bizle olsunlar. Aynı bugünkü deplasman taraftarı gibi. Biz elimizden geleni yapacağız. Benim için maç iyi geçtiği için mutluyum. Önemli olan Fenerbahçe!

#5
Foto - En çok o alkış aldı: Tam puan alan Mert Hakan konuştu: Fenerbahçe'nin 'deplasman' detayı...

"Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum" Fenerbahçe'de baskının çok olduğunu bildiğini söyleyen Mert Hakan, şunları dedi:

#6
Foto - En çok o alkış aldı: Tam puan alan Mert Hakan konuştu: Fenerbahçe'nin 'deplasman' detayı...

Bizler camianın büyüklüğünden, baskının büyük olacağını biliyoruz. İlk günden beri baskıyı fazla hissediyorum. Benim hatalarım da oldu. Bu camiada uzun süreli kalmak istiyorsanız bu mücadeleyi iyi vermek zorundasınız, güçlü mentaliteye sahip olmak zorundasınız. Bana verilen her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. İşin arka kısmında Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bunun ödülünü Rabbim bana veriyor. Kendimi 1 dakika da olsa, 5 dakika da olsa Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için hazır tutuyorum.

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