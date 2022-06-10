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Otomotiv
8
En çok hangi araçlar satılıyor? En çok satılan araçlar kaç kilometre aralığında?

2022-06-10 12:23:06
En çok hangi araçlar satılıyor? En çok satılan araçlar kaç kilometre aralığında?

İkinci el araba fiyatları otomobil satın almak isteyenlerce merak ediliyor. Sahibinden araç ilanları üzerinden araç almak isteyenler ikinci el otomoil fiyatlarının ne kadar olduğunu sorguluyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası petrol fiyatları bir hayli yükseldi. Petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatları da arttı. Buna rağmen ikinci el araç fiyatlarında oldukça artış söz konusu. Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi. Peki ikinci el en çok satan arabalar hangileri? İkinci el araç fiyatları en ucuz hangi araçlar satılıyor? İşte araba satışlarında kilometre satışları en çok tercih edilenler hangileri?

#1
Foto - Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, fiyatlar da ortalamada yüzde 27 arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporu verilerine göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 188 bin 764 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Satışlarda nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalış gerçekleşirken, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 67 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 29 artış kaydedildi.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalırken, fiyatlar da ortalamada yüzde 27 arttı. Indicata'nın ikinci el online pazar raporu verilerine göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 188 bin 764 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Satışlarda nisan ayına kıyasla yüzde 1,4 azalış gerçekleşirken, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 67 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 29 artış kaydedildi.

#2
Foto - Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi. İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi mayısta 323 bin 780 oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı. İ

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi. İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi mayısta 323 bin 780 oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58'i satıldı. İ

#3
Foto - kinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 100 bin ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mayısta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 27 artış gözlendi. Bu artış 2022'nin en yüksek fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

kinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 100 bin ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mayısta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 27 artış gözlendi. Bu artış 2022'nin en yüksek fiyat artışı olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Hibrit ve otogazlı satışlarının payı eşitlendi Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 117 bin 6 adetlik satış ve yüzde 62 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 65 bin 456 satış ve yüzde 34,7 payla benzinli, 2 bin 829 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Hibrit ve otogazlı satışlarının payı eşitlendi Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 117 bin 6 adetlik satış ve yüzde 62 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 65 bin 456 satış ve yüzde 34,7 payla benzinli, 2 bin 829 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

#5
Foto - Otogazlı otomobillerin payı 2 bin 808 satışla yüzde 1,5 ve elektrikli otomobillerin payı da 665 satışla yüzde 0,4 olarak belirlendi. Geçen ay 62 bin 549 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 34 bin 467 adetle B segmentinde gerçekleşti.

Otogazlı otomobillerin payı 2 bin 808 satışla yüzde 1,5 ve elektrikli otomobillerin payı da 665 satışla yüzde 0,4 olarak belirlendi. Geçen ay 62 bin 549 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 34 bin 467 adetle B segmentinde gerçekleşti.

#6
Foto - İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 35,7 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 35,4 payla 5 ile 10 yaş aralığındaki araçlar ve yüzde 28,9 payla da 11-17 yaş üstü araçlar sıralandı.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 35,7 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 35,4 payla 5 ile 10 yaş aralığındaki araçlar ve yüzde 28,9 payla da 11-17 yaş üstü araçlar sıralandı.

#7
Foto - Araba satışlarında en çok kaç kilometre tercih ediliyor? Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 66 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı. Bunu, yüzde 15 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yüzde 9 payla 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti.

Araba satışlarında en çok kaç kilometre tercih ediliyor? Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 66 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı. Bunu, yüzde 15 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yüzde 9 payla 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti.

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