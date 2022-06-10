En çok hangi araçlar satılıyor? En çok satılan araçlar kaç kilometre aralığında?

İkinci el araba fiyatları otomobil satın almak isteyenlerce merak ediliyor. Sahibinden araç ilanları üzerinden araç almak isteyenler ikinci el otomoil fiyatlarının ne kadar olduğunu sorguluyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası petrol fiyatları bir hayli yükseldi. Petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatları da arttı. Buna rağmen ikinci el araç fiyatlarında oldukça artış söz konusu. Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi. Peki ikinci el en çok satan arabalar hangileri? İkinci el araç fiyatları en ucuz hangi araçlar satılıyor? İşte araba satışlarında kilometre satışları en çok tercih edilenler hangileri?