2023-05-08 11:28:15 En az arızalanan otomobil markaları belli oldu
ABD'den CarMD araştırma şirketi, en az arızalanan ve en az sanayiye uğrayan otomobil markalarını araştırdı.
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ABD'den CarMD araştırma şirketi, en az arızalanan ve en az sanayiye uğrayan otomobil markalarını araştırdı.
İşte en az sorun çıkaran otomobil markaları…
MAZDA Japon otomobil pazarının en iyileri arasında yer alan Mazda, CarMD araştırma şirketinin listesine göre en az arızalanan otomobil markalarında ilk sırada yer alıyor.
TOYOTA Listenin ikinci sırasında yine bir Japon otomobil markası olan Toyota yer alıyor.
ACURA Türkiye’de çok bilinmeyen otomobil markası Acura listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Japon üreticisi olan Acura, ABD, Kanada ve Hong Kong’da ön plandadır.
HYUNDAİ Türkiye’de çok bilinmeyen otomobil markası Acura listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Japon üreticisi olan Acura, ABD, Kanada ve Hong Kong’da ön plandadır.
HONDA Daha çok modifiyeli modelleriyle bilinen Japon otomobil markası Honda listenin beşinci sırasında yer alıyor.
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