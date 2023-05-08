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Otomotiv
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En az arızalanan otomobil markaları belli oldu

2023-05-08 11:28:15
En az arızalanan otomobil markaları belli oldu

ABD'den CarMD araştırma şirketi, en az arızalanan ve en az sanayiye uğrayan otomobil markalarını araştırdı.

#1
Foto - En az arızalanan otomobil markaları belli oldu

İşte en az sorun çıkaran otomobil markaları…

#2
Foto - En az arızalanan otomobil markaları belli oldu

MAZDA Japon otomobil pazarının en iyileri arasında yer alan Mazda, CarMD araştırma şirketinin listesine göre en az arızalanan otomobil markalarında ilk sırada yer alıyor.

#3
Foto - En az arızalanan otomobil markaları belli oldu

TOYOTA Listenin ikinci sırasında yine bir Japon otomobil markası olan Toyota yer alıyor.

#4
Foto - En az arızalanan otomobil markaları belli oldu

ACURA Türkiye’de çok bilinmeyen otomobil markası Acura listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Japon üreticisi olan Acura, ABD, Kanada ve Hong Kong’da ön plandadır.

#5
Foto - En az arızalanan otomobil markaları belli oldu

HYUNDAİ Türkiye’de çok bilinmeyen otomobil markası Acura listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Japon üreticisi olan Acura, ABD, Kanada ve Hong Kong’da ön plandadır.

#6
Foto - En az arızalanan otomobil markaları belli oldu

HONDA Daha çok modifiyeli modelleriyle bilinen Japon otomobil markası Honda listenin beşinci sırasında yer alıyor.

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