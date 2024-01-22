Emlakçıların yeni gelgel oyunu! Buna sakın ama sakın kanmayın! Şeytan bile pes eder! O detay resmen şok etti

Bursa merkezdeki 1+1 evin ilan fiyatı 500 TL olurken, ev sahibi günlük fiyatının 2.000 Tl olduğunu aktardı. "Bu ev gibi elimizde 10 daire var. Şu anda sömestir tatili. O nedenle talep çok yüksek. Bu hafta için boş ev yok. Haftaya iki dairem müsait. İki yetişkin iki çocuk rahat kalırsınız. Sezonda günlük 2 bin TL. 500 TL sezon dışı fiyatı" diyen ev sahibi, daha turizm belgesi almadıklarını, araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Sabah’ın haberine göre ise, ilandaki bedeli günlük 250 TL olan Afyonkarahisar’daki bir evin işletmecisiyse, "Ev sahibi yurtdışında yaşıyor. Ben onlar için kiralama yapıyorum. Ancak şubat tatilinde dolu. İsterseniz şubat tatilinde sonraki hafta için verebilirim. Fiyat günlük 1000 TL. Sömestirde 2 bin TL'den verdik" dedi. Neden fiyatı ilandan farklı yazdıklarını sorduğumuzda ise, "Biraz gelgel yapmak için böyle ilan verdik. Siz evden çıkınca biz temizlik yapıyoruz. Elektrik, su, doğalgaz giderimiz var. Bize bunu 250 TL'den verirsek zarar ederiz" şeklinde açıkladı. Evin turizm belgesi olmadığını anlatan işletmeci, "Sonuçta burası aile apartmanı. Altta abi üstte abla oturuyor. Kimsenin şikâyet edeceği bir durum yok, rahat olabilirsiz" şeklinde konuştu.