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Emlakçıların yeni gelgel oyunu! Buna sakın ama sakın kanmayın! Şeytan bile pes eder! O detay resmen şok etti

2024-01-22 14:38:32
Emlakçıların yeni gelgel oyunu! Buna sakın ama sakın kanmayın! Şeytan bile pes eder! O detay resmen şok etti

Günlük ev kiralamada yeni dönem 1 Ocak tarihinde başlasa da kimse yasaya uymuyor. Belge olmadan ev kiralayan emlakçıların yeni gelgel oyunu ortaya çıktı. O detay şok etti! İşte detaylar…

#1
Foto - Emlakçıların yeni gelgel oyunu! Buna sakın ama sakın kanmayın! Şeytan bile pes eder! O detay resmen şok etti

28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” ile Airbnb gibi günlük konut kiralamayla ilgili yeni kural ve düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile turizm konutu belgesi zorunlu hale geldi. Yeni karar ile beraber günlük kiralık ilanlarında düşüş yaşanırken, özellikle tatil beldelerinde kiralama faaliyetlerinin aynı şekilde devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

#2
Foto - Emlakçıların yeni gelgel oyunu! Buna sakın ama sakın kanmayın! Şeytan bile pes eder! O detay resmen şok etti

İlan sahiplerinin birçoğu hala turizm konutu belgesi almazken, ilanlarda da fiyatların farklı yazılması kafa karışıklığına neden oldu. Öyle ki ilanda günlük kiralama bedelinden 10 katı bulan oranda ücret talep eden daireler bile var. Antalya’da daire sahibi olan bir kişi, turizm konutu belgesi almak için başvuruda bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini söyleyerek "Odada bir otelde aradığınız her şey mevcut. Terlik, su ısıtıcı, temiz havlu, nevresim… İlanda fiyat 250 TL ancak bu yıllık ücret. Eğer 5 günlük kiralayacaksanız günlük 1.500 TL. Bunu banka üzerinden ödersiniz, ancak açıklama kısmında lütfen 'borç ödemesi' olarak belirtin" dedi. Erzurum’da günlük ücreti 200 TL olarak belirlenen 2+1 evin işletmecisi ise, "Burası merkezde, temiz aile apartmanı. Turizm belgesi almadık ama araştırıyoruz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. 2 kişi 1.000 TL, 4 kişi 1.500 TL, 6 kişi kalacaksanız da günlük 2 bin TL" bilgisini verdi.

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Foto - Emlakçıların yeni gelgel oyunu! Buna sakın ama sakın kanmayın! Şeytan bile pes eder! O detay resmen şok etti

Bursa merkezdeki 1+1 evin ilan fiyatı 500 TL olurken, ev sahibi günlük fiyatının 2.000 Tl olduğunu aktardı. "Bu ev gibi elimizde 10 daire var. Şu anda sömestir tatili. O nedenle talep çok yüksek. Bu hafta için boş ev yok. Haftaya iki dairem müsait. İki yetişkin iki çocuk rahat kalırsınız. Sezonda günlük 2 bin TL. 500 TL sezon dışı fiyatı" diyen ev sahibi, daha turizm belgesi almadıklarını, araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Sabah’ın haberine göre ise, ilandaki bedeli günlük 250 TL olan Afyonkarahisar’daki bir evin işletmecisiyse, "Ev sahibi yurtdışında yaşıyor. Ben onlar için kiralama yapıyorum. Ancak şubat tatilinde dolu. İsterseniz şubat tatilinde sonraki hafta için verebilirim. Fiyat günlük 1000 TL. Sömestirde 2 bin TL'den verdik" dedi. Neden fiyatı ilandan farklı yazdıklarını sorduğumuzda ise, "Biraz gelgel yapmak için böyle ilan verdik. Siz evden çıkınca biz temizlik yapıyoruz. Elektrik, su, doğalgaz giderimiz var. Bize bunu 250 TL'den verirsek zarar ederiz" şeklinde açıkladı. Evin turizm belgesi olmadığını anlatan işletmeci, "Sonuçta burası aile apartmanı. Altta abi üstte abla oturuyor. Kimsenin şikâyet edeceği bir durum yok, rahat olabilirsiz" şeklinde konuştu.

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