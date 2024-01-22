Emlakçıların yeni gelgel oyunu! Buna sakın ama sakın kanmayın! Şeytan bile pes eder! O detay resmen şok etti

İlan sahiplerinin birçoğu hala turizm konutu belgesi almazken, ilanlarda da fiyatların farklı yazılması kafa karışıklığına neden oldu. Öyle ki ilanda günlük kiralama bedelinden 10 katı bulan oranda ücret talep eden daireler bile var. Antalya’da daire sahibi olan bir kişi, turizm konutu belgesi almak için başvuruda bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini söyleyerek "Odada bir otelde aradığınız her şey mevcut. Terlik, su ısıtıcı, temiz havlu, nevresim… İlanda fiyat 250 TL ancak bu yıllık ücret. Eğer 5 günlük kiralayacaksanız günlük 1.500 TL. Bunu banka üzerinden ödersiniz, ancak açıklama kısmında lütfen 'borç ödemesi' olarak belirtin" dedi. Erzurum’da günlük ücreti 200 TL olarak belirlenen 2+1 evin işletmecisi ise, "Burası merkezde, temiz aile apartmanı. Turizm belgesi almadık ama araştırıyoruz. Bir sıkıntı yaşamazsınız. 2 kişi 1.000 TL, 4 kişi 1.500 TL, 6 kişi kalacaksanız da günlük 2 bin TL" bilgisini verdi.