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Ekonomi
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Emekliyi kahreden haber az önce duyuruldu! Eyvah ki ne eyvah

2024-03-25 15:51:12
Emekliyi kahreden haber az önce duyuruldu! Eyvah ki ne eyvah

2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 49,5 oranında zam yapılmış bu oran beklentilerin altında kalmıştı. Emekli maaşlarıyla ilgili seyyanen zam iddiaları ise son günlerde kamuoyunda kendine geniş bir yer bulmuştu. Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haberlerin ardından bu kez hayal kırıklığı yaratacak açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 'seyyanen zam' iddialarıyla ilgili net konuştu. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Emekliyi kahreden haber az önce duyuruldu! Eyvah ki ne eyvah

Durum böyle olunca gözler yeniden AK Parti'ye çevrildi. Seyyanen zam olacak mı? Emekli maaşları artacak mı? soruları vatandaşlar tarafından yanıt ararken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emeklileri üzecek haber geldi.

#2
Foto - Emekliyi kahreden haber az önce duyuruldu! Eyvah ki ne eyvah

Büyük Sivas Haber TV’ye konuşan Güler emekliler için hazırlanan bir seyyanen zam dosyasının masalarında olmadığını, böyle bir çalışma yürütülmediğini duyurdu. Güler'in emekli maaşlarıyla ilgili açıklamaları şu şekilde;  

#3
Foto - Emekliyi kahreden haber az önce duyuruldu! Eyvah ki ne eyvah

İnsanlarımızı hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok. Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız böyle bir çalışma arz ederse bizim haberimiz olacak. Ama bizim elimizde muhalefetin dediği gibi 5 binlik 10 binlik seyyanen zam söz konusu değil, böyle bir çalışmamız yok.    

#4
Foto - Emekliyi kahreden haber az önce duyuruldu! Eyvah ki ne eyvah

Bu neye göre söylediler hangi rakamları, hangi bütçe verileri kıstas aldılar bilmiyorum. AK Parti’nin bu yönde bir çalışması yok.

#5
Foto - Emekliyi kahreden haber az önce duyuruldu! Eyvah ki ne eyvah

Emekli maaşlarına seyyanen zam olacak mı? Son haftaların en çok tartışılan konusu emekli maaşları olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz” sözleri ise beklentileri artırarak seyyanen zam iddialarını gündeme getirmişti. Hatta hafta sonu yapılan Ankara ve İstanbul'daki büyük mitinglerde Erdoğan'ın yeni bir düzenleme duyuracağı iddia edilmişti.

#6
Foto - Emekliyi kahreden haber az önce duyuruldu! Eyvah ki ne eyvah

Ancak maaşlarına zam bekleyen emekliler hafta sonu istediği haberi duyamadı.

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