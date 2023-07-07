2023-07-07 08:45:14 Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber verdi. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' dedi. Peki emekli maaşlarını iyileştirme konusunda hangi formüller üzerinde duruluyor? İşte detaylar...