Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

Emekliye de ek zam geliyor. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz." Peki emekli maaşlarını iyileştirme konusunda hangi formüller üzerinde duruluyor? İşte detaylar...