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Ekonomi
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Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

2023-07-07 08:45:14
Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber verdi. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' dedi. Peki emekli maaşlarını iyileştirme konusunda hangi formüller üzerinde duruluyor? İşte detaylar...

#1
Foto - Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

Emekliye de ek zam geliyor. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, gelirini ve huzurunu artırma mücadelemizi hız kesmeden devam ettireceğiz." Peki emekli maaşlarını iyileştirme konusunda hangi formüller üzerinde duruluyor? İşte detaylar...

#2
Foto - Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

SEYYANEN ZAMMI YOKSA KADEMELİ ARTIŞ MI? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin şu ifadeleri kullandı: “7500 TL’de herhangi bir artış söz konusu olmadı. 7500 TL tamamlama ücretidir. En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 7500 TL olacak, 7500’ün altında alanların tamamı 7500 liraya tamamlanıyor. Orada bir artış olabilmesi için kanunda en düşük örneğin 8500 TL’nin altında olmayacaktır denmesi gerekiyor.

#3
Foto - Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

Örneğin bir SSK emeklimizin maaşı 5 bin TL ama bu emeklimiz 7500 TL’den aşağı almıyor. 2500 TL tamamlama ücreti veriliyor. Kişinin kök maaşı 5000 oluyor. Gelen artışlar kök maaşa oluyor. Diyelim ki yüzde 20 artış yapıldı 6 bin TL’ye çıktı. Kök ücreti 6 bin TL’ye çıktı bu sefer 1500 TL tamamlama ücreti veriliyor.

#4
Foto - Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

Yine bir SSK emeklimizin maaşı 7000 TL’ydi, 7500’e tamamlanıyor ve 500 TL tamamlama katkısı veriliyor. Yüzde 20 zam yapıldığında 8400 TL eder emeklinin maaşı bu olacak. Kök maaşa yapılacak artışlar 7500 TL’nin üzerine çıkmadıkça değişiklik yok. Olabilmesi için çalışma yapılıp 8500 TL’ye çıkarılacak denilebilir.

#5
Foto - Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

Emeklilerle ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın dediği alternatif bu olabilir.

#6
Foto - Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

7500 TL’nin üzerinde alanlar, daha fazla prim ödemiş ama 7550 TL alanın maaşı 7550 TL kaldı. Oraya da kademeli artış yapılabilir. Örneğin 7500 ile 10000 TL arası olanlara 1500 TL artış yapılabilir.

#7
Foto - Emekliye de ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira olacak? İşte konuşulan formüller...

7500 üzeri alanlar için bir çalışma bildiğim kadarıyla yürütülüyordu. Şimdi 7500’ün çıkarılması alternatif olabilir, çalışma tamamlandıktan sonra hep birlikte göreceğiz.”

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