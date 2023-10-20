2023-10-20 11:07:26 Emeklilikle ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Duyan, kulaklarına inanamadı
Emeklilik aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek. Geliri düşük olanlar için özel sosyal sigorta programı oluşturulacak. EYT yasasının ardından emeklilikte 2. düzenleme geliyor. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemine yönelik reform niteliğinde adımlara yer verildi. Emekli refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleriyle desteklenecek.