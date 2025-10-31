  • İSTANBUL
Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanlığının 2026 programına göre emekli maaş sistemi değişiyor. Az çalışana az, çok çalışana çok maaş verilecek.

Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Sosyal sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir gösterge olan aktif pasif oranı son üç yılda 2’den 1,61’e geriledi. Üç yıllık dönemde, çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda bu oran 1,49 seviyesine geriledi. Yani Türkiye’de her 1,49 çalışan bir emekliyi finanse eder duruma geldi. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması için aktif/pasif oranının en az 3 olması gerekiyor.

Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Cumhurbaşkanlığının 2026 programında aktif/pasif oranındaki gerilemeye dikkat çekilerek alınacak tedbirler sıralanıyor. Bu kapsamda kolay işverenlik uygulamasının yaygınlaştırılması, düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplar için mikro sigorta programlarının geliştirilmesi, gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesi gibi hedefler belirlendi.

Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Programda, sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi ev işlerinde çalıştırılanlar ile apartman görevlilerinin sigorta prim bildirimlerini e-Devlet üzerinden yapabilmesine imkân sağlayan uygulamanın genişletilmesi hedefleniyor. Farklı meslek gruplarının da aynı kapsama alınarak, kayıt dışılığın önüne geçilmesinin amaçlandığı sistem, iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmesi gibi muhasebeci desteğiyle yapılabilecek işlemlerin, e-Devlet üzerinden yapılarak işverenlerin işinin kolaylaştırılmasını öngörüyor. SGK bünyesinde bir süredir, kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkı sağlayan kolay işverenlik uygulamasının kapsamını genişletilmesi konusunda çalışma yapılıyor.

Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Bu sistemle, düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlara yönelik özel sosyal sigorta programlarının oluşturulması hedefleniyor. Yüksek primler nedeniyle sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan bu gruplara özel sigorta programları geliştirilerek, bu kişilerin de sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanmasının önü açılacak. Bu sistem ile farklı meslek gruplarına ve gelir düzeyine göre farklı prim ödemelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Cumhurbaşkanlığının yıllık programında aylık bağlama sisteminin kişilerin daha fazla istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenleneceği de belirtiliyor. Uzun zamandır tartışılan bu sistem ile emekli maaşı hesaplanmasındaki sistem değişecek. Sigortalılık süresi arttıkça emekli maaşının artmasını öngören bir sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.Böylece, çalışanların erkenden emekli olmasının önüne geçilerek, çalışma sürelerinin uzatılması; bu yolla sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengesinin korunması amaçlanıyor. Yıllık programda ayrıca sosyal güvenlik sisteminde gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesine yönelik çalışma yapılacağı da belirtiliyor.

Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Programa göre, sürekli iş göremezlik raporu veya maluliyet aylığı alanların yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.

Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Programa göre, yeni nesil esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemi ile uyumlaştırılması konusunda teknik ve hukuki altyapı güçlendirilecek. Kısa çalışma, evden çalışma ve hibrit çalışma gibi esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu bir süredir esnek çalışma modelleri üzerinde çalışma yapıyor. Esnek çalışma modellerine ilişkin yeni sistemin hukuki altyapısının 2026 yılında tamamlanması bekleniyor.

Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

meleknur

ÇOK GÜZEL, MALULEN EMEKLİLİK İÇİN EN SON ÇARE OLMALI. İNSANLAR HASTA OLABİLİR, FAKAT İŞ HAYATINA DEVAM ETMEZLERSE DAHA ÇOK PSİKOLOJİK SIKINTILARI OLUR

Emekli

göreceğiz seçimde
