Emeklilik sistemi resmen değişiyor! Yüksek maaş almanın formülü belli oldu

Sosyal sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirlik açısından önemli bir gösterge olan aktif pasif oranı son üç yılda 2’den 1,61’e geriledi. Üç yıllık dönemde, çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda bu oran 1,49 seviyesine geriledi. Yani Türkiye’de her 1,49 çalışan bir emekliyi finanse eder duruma geldi. Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması için aktif/pasif oranının en az 3 olması gerekiyor.