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Ekonomi
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Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

2024-03-15 14:55:27
Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı “Emekli Kart” geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etti. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar emekli destekleriyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden, en düşük emekli aylığı alanların da yararlanması sağlanacak. Emeklilere yapılacak sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanması ve bu karta yükleme yapılması düşünülüyor.

#1
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

 Erdoğan'ın açıklamalarından sonra tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı.Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Bütçe imkânlarının da gözetildiği çalışmalarda, "sosyal açıdan kırılgan" olarak tanımlanan alt gelir gruplarının hedeflenmesi kararlaştırıldı.

#2
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre tamamlanan projeler önümüzdeki günlerde parça parça kamuoyuna duyurulacak.

#3
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Emeklilere dönük ilk adım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü desteklerden emeklilerin de yararlanmasını sağlayacak.

#4
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Bunun için yasal bir düzenlemeye gereksinim bulunmadığı, Bakanlığın yetkisi dahilinde "emekli destek projesinin" hayata geçirilebileceği bildirildi. Aile Bakanlığı'nın destek programından kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kriterler de netleştiriliyor.  

#5
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

En temel kriter tabandan emekli aylığı alınması olacak. Yani, 10 bin lira ve altında emekli aylığı alan, eve giren başka bir geliri de bulunmayan emeklilerin desteklerden yararlanması sağlanacak.

#6
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Bunun yanı sıra uygulanacak kriterlerin, örneğin, "emekli ve oturduğu bir evi olan, kira geliri elde etmeyen" gibi detaylara ilişkin çalışmalar da sürüyor.

#7
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Tabandan aylık alan emekliler ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, Aile Bakanlığı'nın halen uygulamakta olduğu elektrik, doğalgaz desteğinden yararlanacak. Ayrıca emeklilere gıda desteği de yapılacak.

#8
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Söz konusu sosyal yardımlar emeklilere verilecek kartlara yüklenecek. Emekliler bu kartı, elektrik ve doğalgaz faturalarını öderken veya anlaşmalı marketlerde kullanabilecek.

#9
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu anda aylık 130- 260 lira arasında elektrik, yıllık bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında doğalgaz desteği veriyor.

#10
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Emeklilere sosyal desteklerin Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere yönelik de bir çalışma yapıyor.

#11
Foto - Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı "Emekli Kart" geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Emeklilerde olduğu gibi asgari ücretin altında geliri olan ve eve giren başka bir geliri de bulunmayan ailelere de elektrik, doğalgaz, çocuklar için eğitim gibi desteği verilmesi üzerinde duruluyor. Bu uygulama ile mevcut desteklerden yararlananların kapsamı genişlemiş olacak. 

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