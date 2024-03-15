Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı “Emekli Kart” geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etti. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar emekli destekleriyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden, en düşük emekli aylığı alanların da yararlanması sağlanacak. Emeklilere yapılacak sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanması ve bu karta yükleme yapılması düşünülüyor.