  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Son seçimi bilen ünlü anketçi duyurdu: AK Parti şu an CHP'nin elindeki o ili kesin kazanacak

"Çiçekli Cami" çocuklara emanet

F-35'leri Türkiye'ye karşı kullanacaklardı! ABD tarafından kazıklandılar: Eski uçakları F-35 diye vermişler

Türkiye'nin yedinci büyük gölü: Burdur Gölü

Milli Muharip Uçak Kaan sonrası o ülkede panik! Savaş uçaklarını acilen satışa çıkarma kararı aldılar

Batı Avrupa'nın İslam medeniyetine ev sahipliği yapan tek başkenti: Madrid

137 insanı katletmişlerdi! Kesik kulağın perde arkası! Moskova'daki konser salonuna saldıranlarla ilgili yeni gelişme!

İşte Beşiktaş'ın yeni sezon yıldızı! Bu transfer Kartal'ı uçurur... Bu sefer olacak mı?

Caminin üst katında birden görüldü, cemaat koşa koşa evlerine kaçtı! Kayseri'de esrarengiz olay! Bir kişi o anları çekti, yer yerinden oynadı
Ekonomi
14
Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

2024-03-25 21:04:48
Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere büyük müjdenin detaylarını resmen açıkladı.

#1
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Tüm engellere ve tüm finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor. İnşallah yıl sonu itibariyle enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

#2
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e geldi.

#3
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

AK Parti İl Başkanlığı Binası'nda açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Dolar bazında milli gelir, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştı.

#4
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Kişi başına milli gelir de 13 bin 110 dolarla, tarihin en yüksek düzeyini gördü. Bugün de 2023 yılı iş gücü verileri açıklandı. 2023 yılında işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye geriledi.

#5
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesindedir. Hem kadın, hem genç, hem de toplam istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranı son 21 yılın en yüksek düzeyindedir. Tüm engellere ve finansal krizlere rağmen ekonomimiz istikrarla büyüyor.

#6
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

İnşallah yıl sonu itibariyle enflasyonun düşüşe geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Dünyada her geçen gün artan gücümüz, her geçen gün daha da güçlenen jeopolitik ve jeostratejik konumumuz, bize gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte büyük sorumluluklar yüklemektedir" diye konuştu.

#7
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini ve emekliler için birçok çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşımızın refahı, aynı zamanda Türkiye’nin refahı ve gücü demektir. Hiç kuşkusuz emeklilerimiz, bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır.

#8
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Ömürlerinin en verimli yıllarını ailesi, ülkesi ve milleti için çalışarak katma değer üreterek geçiren emeklilerimiz bizim için her zaman baş tacı olmuşlardır. Siz; her alanda bizden 20 yıl geriden gelen vizyonsuz muhalefetin söylemlerine bakmayın. Onlar seçimden seçime, 'kitleleri nasıl kışkırtabiliriz' derdindeler. Ne biz, ne de aziz milletimiz; artık bunların hiçbirini dikkate almıyor. Biz işimize ve projelerimize odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

2002 yılında iktidara geldiklerinde, iflas noktasına gelmiş bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi devraldıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "O günleri en iyi, kıymetli emeklilerimiz hatırlar. Attığımız adımlarla, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi inşa ettik. İlaç kuyruklarından, maaş kuyruklarına, emeklilerimize zulüm olan her uygulamayı biz bitirdik.

#10
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Seyyanen ve oransal artışlarla, emekli aylıklarında reel olarak yüzde 87 ile yüzde 636 oranında artış sağladık. Emekliler yılı kapsamında, bankalarla yeni bir emekli aylığı promosyon ödemesi sürecini başlattık. Sosyal Güvenlik Kurumumuz, emekli maaşlarını bankalar aracılığıyla ödemektedir. 2017’de, emeklilerimize ilk kez banka promosyonu ödenmesini yine biz başlatmıştık. Bu kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta açıkladığı gibi; ilk olarak Kamu Bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini; emekli ve hak sahiplerinin aldığı aylık miktarına göre yaklaşık 2 katına çıkardık" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleriyle ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

#12
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

"Emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Bunun dışında, emeklilerimizin yaşam kalitesini artıracak, fiziksel ve ruhsal sağlık, sosyal ve kültürel yönden zenginleştirecek birçok çalışmayı, emekliler yılı kapsamında hayata geçiriyoruz.

#13
Foto - Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

PTT AVM’de, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde; Türk Hava Yolları’nda, TCDD’de, GSM Operatörlerinde, Sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo’da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun, muhalefetin tahriklerine kapılmasın. Emekliler, bizim başımızın tacı. Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni politikaları, bugüne kadar AK Parti hayata geçirdiyse, bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de bir bu eksikti! ‘Zeydan Karalar DEM lehine çekiliyor!’
Gündem

CHP’de bir bu eksikti! ‘Zeydan Karalar DEM lehine çekiliyor!’

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine ad..
MOSSAD ajanları hassas operasyondaymış: İyi ki gölün dibini boyladılar
Gündem

MOSSAD ajanları hassas operasyondaymış: İyi ki gölün dibini boyladılar

Levhaya İtalyan Enformasyon ve Dış Güvenlik Ajansı (AISE) mensubu Claudio Alonzi ile Tiziana Barnobi’nin “28 Mayıs 2023’te dış istihbarat bi..
Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı
Gündem

Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes s..
Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu yerin dibine batırdı! “Ben Murat Kurum’u tatilde tanımadım”
Gündem

Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu yerin dibine batırdı! “Ben Murat Kurum’u tatilde tanımadım”

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rezilliklerini hatırlatıp Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Mu..
Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti

Seçimlere günler kala karar aldılar! O parti, AK Parti’yi desteklemek için adaylarını geri çekti
Adnancı dedikleri Erbakan’ı öve öve bitiremediler! Muhalif medyadan büyük ikiyüzlülük
Siyaset

Adnancı dedikleri Erbakan’ı öve öve bitiremediler! Muhalif medyadan büyük ikiyüzlülük

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Cumhur İttifakı’ndan ayrılarak CHP’nin kuyruğuna takılması, muhalif basının ikiyüzlü dö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23