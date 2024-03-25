Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

PTT AVM’de, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde; Türk Hava Yolları’nda, TCDD’de, GSM Operatörlerinde, Sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo’da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız. Kıymetli emeklilerimiz müsterih olsun, muhalefetin tahriklerine kapılmasın. Emekliler, bizim başımızın tacı. Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni politikaları, bugüne kadar AK Parti hayata geçirdiyse, bundan sonra da aynı şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz."