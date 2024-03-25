Emeklilere büyük müjde az önce verildi! Yetkili isim duyurdu

Ömürlerinin en verimli yıllarını ailesi, ülkesi ve milleti için çalışarak katma değer üreterek geçiren emeklilerimiz bizim için her zaman baş tacı olmuşlardır. Siz; her alanda bizden 20 yıl geriden gelen vizyonsuz muhalefetin söylemlerine bakmayın. Onlar seçimden seçime, 'kitleleri nasıl kışkırtabiliriz' derdindeler. Ne biz, ne de aziz milletimiz; artık bunların hiçbirini dikkate almıyor. Biz işimize ve projelerimize odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.