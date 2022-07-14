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Emekli zam farkları yattı mı ne zaman yatacak? SGK Bağkur emekli zamlı maaşları ne zaman verilecek, ödenecek?

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Ekonomi
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Emekli zam farkları yattı mı ne zaman yatacak? SGK Bağkur emekli zamlı maaşları ne zaman verilecek, ödenecek?

2022-07-14 15:07:19
Emekli zam farkları yattı mı ne zaman yatacak? SGK Bağkur emekli zamlı maaşları ne zaman verilecek, ödenecek?

Memur ve emeklilere yapılan zam sonrası emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı ve SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artış gösterdi. Zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak edenler emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşlarının ödeme tarihleri belli oldu mu? SGK emeklisi zamlı maaşları ne zaman yatacak? Bağkur zam farkları yattı mı?

#1
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

#2
Foto - Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli oldu. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41.69, SGK ve Bağ-Kur`lular yüzde 42.35 oranında zam alacak. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41,69, SGK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6 bin TL oldu. Peki emekli zam farkları ne zaman ödenecek? SGK, Bağkur emekli zamlı maaşları ne zaman ödenecek?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranları belli oldu. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41.69, SGK ve Bağ-Kur`lular yüzde 42.35 oranında zam alacak. Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri yüzde 41,69, SGK ve Bağ-Kur'lular yüzde 42,35 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6 bin TL oldu. Peki emekli zam farkları ne zaman ödenecek? SGK, Bağkur emekli zamlı maaşları ne zaman ödenecek?

#3
Foto - SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

#4
Foto - Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

#5
Foto - BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında, Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında, Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

#6
Foto - EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

#7
Foto - En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya, En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya, Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya yükseldi.

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya, En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya, Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya yükseldi.

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