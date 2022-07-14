Emekli zam farkları yattı mı ne zaman yatacak? SGK Bağkur emekli zamlı maaşları ne zaman verilecek, ödenecek?

Memur ve emeklilere yapılan zam sonrası emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı ve SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artış gösterdi. Zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak edenler emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşlarının ödeme tarihleri belli oldu mu? SGK emeklisi zamlı maaşları ne zaman yatacak? Bağkur zam farkları yattı mı?