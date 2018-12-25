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Emekli vatandaşa en az 255 TL zam

  • Milyonlarca memur emeklisi vatandaşa Ocak ayında yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Tahminlere göre fark yüzde 7.59'a ulaşabilecek. Peki, bu artışla emekli maaşındaki artış ne kadar olacak?

  • Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor.

  • Ocak'ta memur emeklilerine çifte zam verilmesi kesinleşti.

  • Milyonlarca memur emeklisi toplu sözleşmede kararlaştırılan yüzde 4'lük artışa ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 3.5'lik Temmuz zammını aşacağı için fark alacak.

  • 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek.

  • Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Kasım enflasyonunu yüzde 10.64 olarak açıkladı.

  • Takvim'de yer alan habere göre 5 aylık veriler neticesinde, memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluşmuş durumda.

  • Aralık enflasyonuna göre fark artacak ya da azalacak.

  • Enflasyon tahminleri Ocak'ta farkın ne kadar olabileceğinin ipuçlarını veriyor. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre memur emeklilerinin alacağı fark yüzde 7.15 olabilecek.

  • Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmin ise farkın yüzde 7.59'a çıkabileceğini gösteriyor.

  • Buna göre memur emeklileri Ocak'ta yüzde 4 zam yüzde 7.59 enflasyon farkı alabilecek.

  • Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş, tahminlere göre 245,86 lira artışla 2 bin 395 lira 73 kuruş ya da 255,7 lira artışla 2 bin 405 lira 57 kuruş olabilecek. Kesin oran ise 3 Ocak'ta ortaya çıkacak.

  • Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.

  • Ancak zam oranı için 3 Ocak'taki enflasyon verileri bekleneceğinden, maaşlar ayın başında artış yansıtılmadan yatırılacak.

  • Hesaplanan zam farkı, ay içerisinde SGK tarafından açıklanacak tarihte emeklilere ödenecek.

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