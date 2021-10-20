2021-10-20 09:57:00 Emekli prim iadesi alma şartı nedir? SGK’dan prim iade parası nasıl alınır?
Emekli olmak için prim gün saysı, emeklilik yaşı ve çalışma gün sayısı söz konusu olmalıdır. Bu şartlardan biri eksik olsa dahi çalışan emekliliği hak edememektedir. Prim iadesi var mı? Prim iadesi nasıl olur? SGK hangi primleri iade etmiyor? Sigortalı adına ödenmiş olan primlerin yarısı yani sigortalı hissesi iade edilmektedir. Sigortalının katkıda bulunmadığı, işsizlik parası, işsizlik yardımı ve çocuk yetiştirme gibi sürelere ait primler iade edilmemektedir. Hastalık parası, yaralı parası gibi sürelere ait sigortalının bizzat üstlendiği primlerin tamamı iade edilmektedir. Peki prim iadesi nasıl yapılır? SGK’dan prim iade parası nasıl alınır?