Haber Merkezi Giriş Tarihi: Emekli maaşı zam tahminleri yeniden hesaplandı: SSK ve BAĞ-KUR’un en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren 2026 Ocak zammı için tahminler değişti. AA Finans Anketi'ne katılan ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisinin yüzde 1,31 çıkması durumunda, 5 aylık kesinleşen enflasyon oranı yüzde 11,69 olacak. Bu oranla en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den yaklaşık 18.854 TL'ye yükselecek. Emekli taban aylıklarının ortalama 20.000 TL'yi bulması beklenirken, yıl sonu (6 aylık) zam tahmini ise yüzde 13,04 olarak belirlendi.