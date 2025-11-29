  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Emekli maaşı zam tahminleri yeniden hesaplandı: SSK ve BAĞ-KUR’un en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Emekli maaşı zam tahminleri yeniden hesaplandı: SSK ve BAĞ-KUR’un en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren 2026 Ocak zammı için tahminler değişti. AA Finans Anketi'ne katılan ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisinin yüzde 1,31 çıkması durumunda, 5 aylık kesinleşen enflasyon oranı yüzde 11,69 olacak. Bu oranla en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den yaklaşık 18.854 TL'ye yükselecek. Emekli taban aylıklarının ortalama 20.000 TL'yi bulması beklenirken, yıl sonu (6 aylık) zam tahmini ise yüzde 13,04 olarak belirlendi.

1
#1
Foto - Emekli maaşı zam tahminleri yeniden hesaplandı: SSK ve BAĞ-KUR’un en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisinin merakla beklediği 2026 Ocak ayı zam oranlarına ilişkin yeni tahminler ve hesaplamalar ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı son iki aylık enflasyon verisi öncesinde, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 33 ekonomistin tahminleri, zam tablosunun ilk 5 aylık dilimini netleştirdi.

#2
Foto - Emekli maaşı zam tahminleri yeniden hesaplandı: SSK ve BAĞ-KUR’un en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYONDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin 33 ekonomistin katıldığı AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket ile ekonomistlerin enflasyon beklentileri de ortaya çıktı. Ekonomistler Kasım ayı için yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında değişti. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e inmesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.

#3
Foto - Emekli maaşı zam tahminleri yeniden hesaplandı: SSK ve BAĞ-KUR’un en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BEKLENTİLER TCMB'NİN TAHMİNİYLE ÖRTÜŞTÜ Ekonomistlerin yüzde 31 ila yüzde 32,51'lik enflasyon tahmini, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentileriyle örtüştü. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltmişti.

#4
Foto - Emekli maaşı zam tahminleri yeniden hesaplandı: SSK ve BAĞ-KUR’un en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK? Ekonomistlerin tahminlerine göre Kasım ayı için gerçekleşmesi beklenen 1,31'lik TÜFE oranına göre 5 aylık enflasyon yüzde 11,69 olacak. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 11,69 oranında zammı cebe koymuş olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak. 16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı; Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak. Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.

#5
Foto - Emekli maaşı zam tahminleri yeniden hesaplandı: SSK ve BAĞ-KUR’un en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE ZAM HESABI Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak. Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak. Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı: • Toplam enflasyon: ,69 • 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,37 • Toplu sözleşme zammı: 5 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM TABLOSU 2026 Ocak dönemi için yüzde 11,69 zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak. • Toplam kümülatif zam: yüzde 18,07

