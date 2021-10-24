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Ekonomi
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Emekli maaşı ne kadar? 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

2021-10-24 14:10:56
Emekli maaşı ne kadar? 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli ocak zammı ne kadar olacak? Emekli ocaka ne kadar zam alacak? Emekli ocak ayı maaş farkları ne kadar olacak? soruları milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılına sayılı sayılı günler kala emekli maaşları ne kadar olacağı ve Ocak ayında ne kadar yatacağı da merak konusu oluyor. Asgari ücretle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netlik kazanıyor. Ekmeklilerin göz ocak ayında yatacak maaşlara çevrildi. Peki 2022 emekli maaşı ne kadar olacağı tahmin ediliyor? İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Emekli maaşı zammı 2022 ne kadar olacak? Milyonlarca memur, kamu çalışanı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022de alacağı zam belli oluyor. Peki emekli ocak 2022 ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren memur, SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Hepsi haberimizde...

Emekli maaşı zammı 2022 ne kadar olacak? Milyonlarca memur, kamu çalışanı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2022de alacağı zam belli oluyor. Peki emekli ocak 2022 ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren memur, SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Hepsi haberimizde...

#2
Foto - Maaşı düşük olana yüzde 5 ödeme! Emekli ve memur maaşlarında 659 liraya varan artış sağlanacak. A haber’de yer alan habere göre, Ocak ayında milyonlarca emekli ve memur maaşlarına zam alacak. SSK ve Bağ-kur emeklileri maaş zammının yanı sıra ek ödemeye de hak kazanacak. Ek ödemelerde enflasyon oranları dikkate alınacak. Son 3 aydaki enflasyon verileri belirleyici olacak.

Maaşı düşük olana yüzde 5 ödeme! Emekli ve memur maaşlarında 659 liraya varan artış sağlanacak. A haber’de yer alan habere göre, Ocak ayında milyonlarca emekli ve memur maaşlarına zam alacak. SSK ve Bağ-kur emeklileri maaş zammının yanı sıra ek ödemeye de hak kazanacak. Ek ödemelerde enflasyon oranları dikkate alınacak. Son 3 aydaki enflasyon verileri belirleyici olacak.

#3
Foto - Emekliler için yeni kazanç ayı Ocak olacak. 2022'nin ilk ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak. Temmuz-Eylül enflasyonuna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.23 zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oran için 3 aylık veri kaldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 çıkacak.

Emekliler için yeni kazanç ayı Ocak olacak. 2022'nin ilk ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak. Temmuz-Eylül enflasyonuna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4.23 zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oran için 3 aylık veri kaldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 çıkacak.

#4
Foto - Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8.46'ya ulaşacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten 5.46 enflasyon farkı yansıtılacak. Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış. Ocak'ta maaşlar artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 659 liraya varan artış yaşanacak.

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8.46'ya ulaşacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten 5.46 enflasyon farkı yansıtılacak. Maaşı düşük olana yüzde 5 ek ödeme! Maaşlarda 659 liraya varan artış. Ocak'ta maaşlar artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 659 liraya varan artış yaşanacak.

#5
Foto - Ek ödeme dahil 7 bin 791 lira olan en yüksek maaş, 8 bin 450 liraya ulaşacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Tahminler gerçekleşirse, bin 686 liradan bin 862 liraya yükselecek. Maaşı bin 862 liradan az olanlar yüzde 5 ek ödeme alacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Ocak'ta üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek.

Ek ödeme dahil 7 bin 791 lira olan en yüksek maaş, 8 bin 450 liraya ulaşacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Tahminler gerçekleşirse, bin 686 liradan bin 862 liraya yükselecek. Maaşı bin 862 liradan az olanlar yüzde 5 ek ödeme alacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Ocak'ta üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek.

#6
Foto - Memur maaş katsayısında yüzde 10.46 artış yaşanırsa aylık ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 56 liradan 3 bin 375 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 337 liradan 2 bin 581 liraya çıkacak. İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve çalışmayan emekli doktorlar yararlanabiliyor.Emeklilerin her ay aldıkları yüzde 4 oranındaki ek ödemeler de maaş zammıyla birlikte artış gösterecek.

Memur maaş katsayısında yüzde 10.46 artış yaşanırsa aylık ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 56 liradan 3 bin 375 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 337 liradan 2 bin 581 liraya çıkacak. İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve çalışmayan emekli doktorlar yararlanabiliyor.Emeklilerin her ay aldıkları yüzde 4 oranındaki ek ödemeler de maaş zammıyla birlikte artış gösterecek.

#7
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