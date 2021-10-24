Emekli maaşı ne kadar? 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli ocak zammı ne kadar olacak? Emekli ocaka ne kadar zam alacak? Emekli ocak ayı maaş farkları ne kadar olacak? soruları milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılına sayılı sayılı günler kala emekli maaşları ne kadar olacağı ve Ocak ayında ne kadar yatacağı da merak konusu oluyor. Asgari ücretle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netlik kazanıyor. Ekmeklilerin göz ocak ayında yatacak maaşlara çevrildi. Peki 2022 emekli maaşı ne kadar olacağı tahmin ediliyor? İşte ayrıntılar...