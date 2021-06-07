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Emekli generalden çarpıcı sözler: Mahmur'un beyni yok edildi

2021-06-07 17:57:51
Emekli generalden çarpıcı sözler: Mahmur'un beyni yok edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı bir operasyona daha imza atarak, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ı etkisiz hale getirdi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da operasyonu dün sosyal medya hesabından,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da operasyonu dün sosyal medya hesabından, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum" mesajıyla duyurdu.

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Foto - Peki, terörist Selman Bozkır kim? Mahmur operasyonunun önemi ne? Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt ve Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, Kandil'in kuluçka yuvası Mahmur'u TRT Haber'de anlattı. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarısının git gide artığına dikkat çeken Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt,

Peki, terörist Selman Bozkır kim? Mahmur operasyonunun önemi ne? Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt ve Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez, Kandil'in kuluçka yuvası Mahmur'u TRT Haber'de anlattı. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarısının git gide artığına dikkat çeken Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, "Türkiye'nin terörle mücadele stratejisine baktığımız zaman bunu 4 sac ayak üzerine oturtabiliriz. Birincisi, terörle mücadelede özel birliklerle terörü kaynağında yani yerinde kurutmak; ikincisi, MİT'in sözde lider kadroyu etkisiz hale getirmesi; üçüncüsü, terörle mücadele ederken dış ve iç bağlantısını tamamen yok etmek ve dördüncüsü, teröre katılımı minimize etmek" dedi.

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"Kandil, Sincar ve Mahmur terör örgütünün şu anda sözde üst yöneticilerinin, sözde beyin takımlarının sözde merkezi durumunda" diyen Başbozkurt, "Burada terör örgütü özellikle sivil halkı kullanarak, özellikle de bazı uluslararası kurum ve kuruluşların da şemsiyesi altında faaliyetlerini yürütmeye başladı. Bunların başında da Mahmur geliyor. Mahmur, 1998 yılında mülteci kampı olarak kurulmuş bir kamp. Terör örgütü burayı kendi kampı gibi kullanıyor. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında kullanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye burada kararlı. İçeride ve dışarıda terörle mücadelesinde çok emin adımlarla kurum ve kuruluşlarıyla çok kararlı bir şekilde bu konuda terörün belini kırmaya kararlı." ifadelerini kullandı. Terörist Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Mahmur'un beyni yok edildi" diyen Başbozkurt, "Terörist Selman Bozkır'ın yok edilmesi, kuluçka yuvasına vurulmuş en iyi darbedir. Mahmur'un beyni yok edildi. Terör örgütü, Hakurk'ta, Avaşin'de, Basyan'da ve Kandil'de yapmış olduğu işleri şimdi Mahmur'da yapıyor. İdeolojik eğitim, siyasi eğitim veriyor, küçük çocukları buraya getirip teşkilatlandırmasını yaparak, diğer kamplara gönderiyor. Böyle bir durumdaki kampın ortadan kaldırılması gerekir. Irak, terör örgütü için güvenli bir bölge değil. Bunu terörü destekleyen herkesin bilmesi lazım" şeklinde konuştu.

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Foto - Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez ise Mahmur bölgesinin dış istihbarat unsurlarının PKK terör örgütüyle irtibat sağladığı bir bölge olduğunu belirtti. Küsmez,

Emekli Kurmay Albay Cüneyt Küsmez ise Mahmur bölgesinin dış istihbarat unsurlarının PKK terör örgütüyle irtibat sağladığı bir bölge olduğunu belirtti. Küsmez, "Mahmur, alan kontrolünün genişlediği bir harekat sahası, bunun nokta operasyonlarıyla desteklendiği bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz Irak'ın kuzeyinde Haftanin'den Hakurk'a kadar bu hattı olabildiğince temizledikçe PKK terör örgütünün mensupları da daha güneye ve derine doğru bir geçiş sağlamak üzere tedbir almaya çalışıyorlar" dedi. Küsmez, MİT'in başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Türkiye özellikle MİT'in yapmış olduğu çok sağlıklı istihbarat değerlendirmeleri sonucunda bu derinlikteki noktalarda terör örgütünün önemli yönetici statüsündeki yöneticilerini tespit edip etkisiz hale getirebiliyor. Bu çok önemli" diye konuştu.

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