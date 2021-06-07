Emekli generalden çarpıcı sözler: Mahmur'un beyni yok edildi

"Kandil, Sincar ve Mahmur terör örgütünün şu anda sözde üst yöneticilerinin, sözde beyin takımlarının sözde merkezi durumunda" diyen Başbozkurt, "Burada terör örgütü özellikle sivil halkı kullanarak, özellikle de bazı uluslararası kurum ve kuruluşların da şemsiyesi altında faaliyetlerini yürütmeye başladı. Bunların başında da Mahmur geliyor. Mahmur, 1998 yılında mülteci kampı olarak kurulmuş bir kamp. Terör örgütü burayı kendi kampı gibi kullanıyor. Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında kullanıyorlar. Dolayısıyla Türkiye burada kararlı. İçeride ve dışarıda terörle mücadelesinde çok emin adımlarla kurum ve kuruluşlarıyla çok kararlı bir şekilde bu konuda terörün belini kırmaya kararlı." ifadelerini kullandı. Terörist Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Mahmur'un beyni yok edildi" diyen Başbozkurt, "Terörist Selman Bozkır'ın yok edilmesi, kuluçka yuvasına vurulmuş en iyi darbedir. Mahmur'un beyni yok edildi. Terör örgütü, Hakurk'ta, Avaşin'de, Basyan'da ve Kandil'de yapmış olduğu işleri şimdi Mahmur'da yapıyor. İdeolojik eğitim, siyasi eğitim veriyor, küçük çocukları buraya getirip teşkilatlandırmasını yaparak, diğer kamplara gönderiyor. Böyle bir durumdaki kampın ortadan kaldırılması gerekir. Irak, terör örgütü için güvenli bir bölge değil. Bunu terörü destekleyen herkesin bilmesi lazım" şeklinde konuştu.