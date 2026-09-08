Emekli generalden çarpıcı analiz: “Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor”

KAAN'ın tasarım avantajlarına değinen Dr. Hüseyin Fazla, "Şimdi burada bizim KAAN'a bakarsanız çift motorlu. Bir de Rusların Su-57'si var, o da çift motorlu. Yine J-20 var Çinlilerin, çift motorlu. J-31 bu açıdan çok da önemli bir uçak değil. Ama bu dördünü kıyasladığımızda F-35 tek motorlu. F-35 biraz F-16'nın 5. nesli gibi. Hepsinde görünmezlik var ama çift motorlu performansları daha yüksek ve çok rollü kullanabiliyorsunuz. Yani F-35'in bazı limitasyonları var tek motorlu olmasından kaynaklı. Her ne kadar dünyadaki en güçlü motora sahip uçak o olsa da performans farkları mevcut" dedi.