Emekli generalden çarpıcı analiz: “Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor”
Türkiye'nin yerli ve millî muharip uçağı KAAN'ın başmühendisi Emre Yaban'ın "asıl hedefimiz 6. nesil uçakların altyapısını kurmak" yönündeki tarihi açıklaması savunma çevrelerinde heyecana yol açtı. Süreci değerlendiren emekli hava pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Türkiye'nin ABD'nin F-35 ve F-16 Viper engellemelerine karşı KAAN ve HÜRJET projeleriyle kendi bağımsız hava gücünü inşa ettiğini vurguladı. İngiltere'den alınacak Eurofighter eğitimleri ve küresel pazarda rakipleriyle yarışan HÜRJET'in üretim hamleleriyle birlikte Türkiye'nin havacılık sanayiinde sadece bugünü değil geleceğin savaş konseptini şekillendirdiği belirtildi.