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Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

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Emekli generalden çarpıcı analiz: “Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor”

Türkiye'nin yerli ve millî muharip uçağı KAAN'ın başmühendisi Emre Yaban'ın "asıl hedefimiz 6. nesil uçakların altyapısını kurmak" yönündeki tarihi açıklaması savunma çevrelerinde heyecana yol açtı. Süreci değerlendiren emekli hava pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, Türkiye'nin ABD'nin F-35 ve F-16 Viper engellemelerine karşı KAAN ve HÜRJET projeleriyle kendi bağımsız hava gücünü inşa ettiğini vurguladı. İngiltere'den alınacak Eurofighter eğitimleri ve küresel pazarda rakipleriyle yarışan HÜRJET'in üretim hamleleriyle birlikte Türkiye'nin havacılık sanayiinde sadece bugünü değil geleceğin savaş konseptini şekillendirdiği belirtildi.

#1
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

Türkiye'nin savunma sanayiindeki iddiası KAAN ile yeni bir boyut kazanıyor. KAAN'ın başmühendisi Emre Yaban'ın açıklamaları, projenin yalnızca mevcut teknoloji seviyesini yakalamaya değil, bir sonraki neslin altyapısını bugünden kurmaya odaklandığını vurguladı. Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren emekli hava pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

KAAN'ın teknolojik altyapısına dair önemli açıklamalarda bulunan KAAN'ın başmühendisi Emre Yaban, "Şu anda yalnızca 4 ülke bu uçakla benzer özelliklere sahip 5. nesil savaş uçaklarını geliştirmeyi başardı. Ancak biz 6. nesle yöneliyoruz ve şu anda bunun altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz. Bizim aslında asıl amacımız 5. nesil değil, 6. nesile giden yolun altyapısını oluşturmak. Şu anda sadece 4 ülke 5. nesil savaş uçakları geliştirebildi. Biz o 4 ülke ile beraberiz, aynı kulvara girdik ama bizim asıl niyetimiz 6. nesil savaş uçağının altyapısını döşemek" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

Savunma sanayi kapasitemiz ve KAAN'ın envantere gireceği günün heyecanla beklendiği süreçte, dünyadaki mevcut 5. nesil uçakları değerlendiren Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Bunların hepsi 5. nesil uçaklar. Zaten bunların içerisinde öncü olarak savaş uçağı olarak ama bunlara düşük görünürlük cephesinden bakarsak mesela F-117 falan vardı, daha farklı. Şu anda sahip olunan yetenekler açısından baktığımızda F-22 dünyada en öncü uçak. ABD'nin dünyada kimseye satmadığı çift motorlu bir uçak. Bizim de KAAN'a bakarsanız çift motorlu. ABD bu teknolojinin transferi olacağı için F-22'yi kimseye vermiyor. İsrail'in de başka ülkelerle hassas ilişkilerinin olduğunu bildiği için o platform üretim bazında ABD, İsrail'in bu işlere girmesini istemiyor. İki kere denedi, İsrail'i ters köşeye getirdi, vermiyor" sözleriyle küresel dengeleri aktardı.

#4
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

KAAN'ın tasarım avantajlarına değinen Dr. Hüseyin Fazla, "Şimdi burada bizim KAAN'a bakarsanız çift motorlu. Bir de Rusların Su-57'si var, o da çift motorlu. Yine J-20 var Çinlilerin, çift motorlu. J-31 bu açıdan çok da önemli bir uçak değil. Ama bu dördünü kıyasladığımızda F-35 tek motorlu. F-35 biraz F-16'nın 5. nesli gibi. Hepsinde görünmezlik var ama çift motorlu performansları daha yüksek ve çok rollü kullanabiliyorsunuz. Yani F-35'in bazı limitasyonları var tek motorlu olmasından kaynaklı. Her ne kadar dünyadaki en güçlü motora sahip uçak o olsa da performans farkları mevcut" dedi.

#5
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

Yunanistan'ın F-35 tedarik süreciyle ilgili detayları paylaşan Dr. Hüseyin Fazla, "F-35 Yunanistan'ın elinde maalesef olacak. İsrail'in zaten var, 75 civarında oldu. Yunanistan 20 adet, opsiyonla 40 adet olma ihtimali var. Yani şu an 2030'lardan itibaren gelecek. İkinci bir opsiyon çalıştırırsa 2035'e kadar bu sayı 40'a çıkacak" bilgisini verdi.

#6
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

ABD ile yaşanan F-35 ve F-16 krizine değinen Dr. Hüseyin Fazla, "Şu anda 5 adet F-35'imiz ABD Hava Kuvvetlerinin koruması altında, özel stoklama sistemlerinde bekletiliyor. Eğer anlaşma olursa ilk etapta onları gönderirler ancak uçakların tekrar elden geçmesi ve üretim takviminde yer almamız gerekiyor; bu zaman alacak ince uzun bir yol. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 1.4 milyar dolarlık bir program ortaklığı payımız var. Öte yandan F-16 Viper uçakları konusunda Ocak 2024'te Kongre kararı alınmasına rağmen 2026 sonuna geliyoruz ve hala 40 uçağın satımı konusunda ilerleme kaydedemiyoruz. ABD ile el sıkışsanız bile işler o kadar kolay yürümüyor" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

Alternatif çözümler ve eğitim süreçleri hakkında bilgi veren Dr. Hüseyin Fazla, "İngiltere'den Eurofighter Typhoon istiyoruz ama onlar 2030'dan önce üretemiyorlar. Ara çözüm olarak Katar ve Umman'ın elindeki 24 uçağın alınması konuşuldu ancak savaş durumu nedeniyle bu ülkelerin uçakları verip vermeyeceği belirsiz. Öte yandan 7 Eylül itibarıyla pilotlarımızın İngiltere'de Eurofighter eğitimleri tam manasıyla başlıyor. Bu 8 ay sürecek bir eğitim ve sonunda pilotlarımızın bir kısmı harbe hazır olacak" dedi.

#8
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

Pilotların yetkinliği konusuna da değinen Fazla, "Amerikan pilotuyla aynı paterni izleyen Türk pilotu arasında fark yok. Ancak uçak platformlarının farklılığından dolayı ekstra fark eğitimleri alınması gerekir. Bir F-35 pilotu HÜRJET'e hemen adapte olamaz, mutlaka simülatör ve uçuş emniyeti eğitiminden geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

HÜRJET projesinin küresel rekabetteki konumunu anlatan Dr. Hüseyin Fazla, "Şu anda İngiltere, HÜRJET benzeri bir platform tedarik aşamasında. Amerikalıların T-7, İtalyanların M-346 ve Güney Kore'nin T-50 uçağı ile yarışıyoruz. İngiltere üretim hattının kendi ülkesinde kurulmasını istiyor. Eğer TUSAŞ orada tesis kuracağını garanti ederse HÜRJET için ortak üretime geçilebilir. Biz benzer bir onayı İspanya'ya verdik ve onlarla el sıkıştık. ABD ile F-16 Viper görüşmelerinde de üretim hattının Türkiye'de kurulmasını istiyoruz çünkü HAVELSAN altyapısı buna müsait" sözleriyle stratejik ortaklıkların önemini vurguladı.

#10
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

HÜRJET'in gelişim sürecine ve geleceğine dair önemli bilgiler veren Dr. Hüseyin Fazla, "TUSAŞ 2017 yılında büyük bir risk alarak, bir sipariş beklemeksizin kendi öz sermayesiyle bu süreci başlattı. Şu anda Hava Kuvvetlerine teslim edilecek ilk uçaklar uçuyor. Toplamda 16 uçaklık bir teslimat planlanıyor ancak Hava Kuvvetlerinin ihtiyacı olan sayı muhtemelen 60 civarında olacak. Eğer çok uluslu bir uçuş eğitim merkezine dönüştürebilirsek envanterdeki HÜRJET sayısı 100'ü bulabilir. Silahlı versiyonlarıyla birlikte doğru strateji izlenirse çok geniş bir pazar payına sahip olabiliriz" diyerek konuşmasını tamamladı.

#11
Foto - Emekli generalden çarpıcı analiz: "Dünyanın en güçlü uçaklarına karşı Türkiye asıl hamleyi yapıyor"

Kaynak: ahaber.com.tr

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